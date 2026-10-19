Imagine virală în timpul protestelor din Paris: în ciuda haosului din jur, un cuplu savurează liniștit o băutură la terasă, lângă Arcul de Triumf

O fotografie realizată în centrul Parisului a stârnit un val uriaș de reacții pe rețelele de socializare și în presa internațională. În timp ce străzile din jurul Arcului de Triumf erau teatrul unor confruntări violente între protestatari și forțele de ordine, doi oameni au fost surprinși în timp ce savurau liniștiți o băutură la terasa unei cafenele din apropiere.

Atmosfera din zonă era extrem de tensionată, cu gaze lacrimogene, zgomote puternice și grupuri de manifestanți care se confruntau cu jandarmii.

În ciuda haosului din jur și a riscului evident, cei doi clienți au rămas așezați la masă, privind scenele ca și cum nimic neobișnuit nu s-ar fi întâmplat, potrivit CBS News.

Contrastul frapant dintre calmul celor două persoane și violența manifestațiilor din fundal a transformat cadrul într-un moment viral.

Scenele au fost surprinse în contextul protestelor desfășurate în Franța în weekendul 17–18 octombrie.

Poliția a folosit gaze lacrimogene la Paris, iar primăria din Limoges a fost „în mare parte distrusă” de un incendiu. Peste 1.200 de persoane au fost arestate sâmbătă în Franța, după ce protestatari care susțineau elevii de liceu s-au confruntat cu poliția.

Unele demonstrații au degenerat, clădiri fiind incendiate, iar magazine jefuite. Aproximativ 45% dintre francezi sunt îngrijorați de creșterea costului vieții și de inflație, potrivit unui sondaj realizat în octombrie pe un eșantion de 2.000 de persoane.

Proteste și violențe în Franța: încă 30 de magazine au fost jefuite la Paris

Ministrul francez de interne Laurent Nuñez a recunoscut luni că a „pierdut controlul” asupra forțelor de ordine în „anumite mari orașe” din Franța în timpul protestelor de amploare care au avut loc sâmbătă și au fost marcate de violențe și jafuri, relatează AFP.

Laurent Nuñez a admis, de asemenea, o „lipsă de anticipare” a dimensiunii protestelor, motiv pentru care forțele de ordine ar fi fost insuficiente atât pentru a stăpâni manifestațiile, cât și pentru a face față jafurilor și actelor de vandalism.