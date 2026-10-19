Alimentul ieftin care se prepară în doar câteva minute și i-a cucerit pe români: 7 din 10 oameni îl consumă săptămânal

Stilul de viață alert și lipsa timpului liber reconfigurează meniurile din gospodăriile românești. În căutarea unor preparate gustoase și rapid de pregătit, pastele ocupă primul loc în topul preferințelor zilnice.

Hrănește întreaga familie fără eforturi mari

O cercetare de piață realizată pe un eșantion de peste 1.000 de persoane arată că 7 din 10 români consumă paste cel puțin o dată pe săptămână, relatează Știrile PRO TV.

Conform datelor colectate, 45% dintre respondenți gătesc paste aproximativ o dată pe săptămână, în timp ce 25% aleg să le includă în meniu chiar de mai multe ori în decursul aceluiași interval.

În special femeile, în proporție de 46%, dar și persoanele din generația Millennials, cu vârste între 30 și 45 de ani, apreciază pastele ca fiind opțiunea cea mai practică și la îndemână pentru a hrăni întreaga familie fără eforturi mari.

Popularitatea crescută este susținută și de cifrele oficiale. Datele furnizate de Institutul Național de Statistică arată că, în ultimii 25 de ani, consumul mediu lunar de paste pe cap de locuitor din România a crescut cu peste 50%, urcând de la 260 de grame la 400 de grame.

Cererea tot mai mare a dus și la dezvoltarea pieței locale de profil, unde au apărut tot mai multe restaurante specializate în paste proaspete, realizate din ou și făină, lăsate la rece peste noapte și modelate cu mașini speciale.

Variantele integrale, mult mai sănătoase

Deși reprezintă o variantă convenabilă, specialiștii în nutriție atrag atenția că modul de preparare și ingredientele folosite sunt esențiale pentru menținerea unei alimentații echilibrate.

În prezent, doar 14% dintre cumpărătorii români optează pentru variantele integrale, deși acestea oferă un aport superior de fibre și un indice glicemic mai scăzut.

Experții recomandă asocierea pastelor cu legume, sosuri simple de roșii sau fructe de mare, în defavoarea rețetelor încărcate cu smântână, bacon sau combinații de patru feluri de brânză, care cresc considerabil numărul de calorii.

O altă regulă importantă ține de mărimea porției și de momentul din zi în care sunt consumate. Nutriționiștii atrag atenția că porția de paste uscate nu trebuie să depășească 80 de grame de persoană, având în vedere că prin fierbere volumul acestora se dublează.

De asemenea, este de preferat ca felurile de mâncare pe bază de carbohidrați să fie consumate la masa de prânz, nu seara.

Timpul ideal de fierbere

Timpul de gătire influențează direct digestia și aportul nutritiv. Bucătarii profesioniști recomandă adăugarea pastelor doar în momentul în care apa a atins punctul de clocotire.

Pentru un rezultat optim, acestea trebuie fierte timp de 5-6 minute până devin al dente, adică rămân ușor ferme la mușcătură. Acest pas previne supragătirea ulterioară în tigaie, atunci când sunt amestecate cu sosul cald.