Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat luni, 19 octombrie, la TVR, că Guvernul Luca Niculescu va trece la votul din Parlament, dar premierul desemnat „are un acord semnat cu noi și cu PNL pentru 6 luni”, după care este posibilă moțiunea de cenzură.

Kelemen Hunor: „Guvernul Luca Niculescu are 6 luni garantate, până în aprilie, mai”

Întrebat care sunt șansele ca acest guvern să treacă marți, 20 octombrie, la votul din Parlament, Kelemen Hunor a răspuns simplu: „Va trece fără probleme”.

El a explicat că va fi un guvern PSD condus de „un tehnocrat, un diplomat” și 6 miniștri care nu provin din partidul lui Sorin Grindeanu. „Dar nimeni nu neagă, nici măcar cei care ar fi dorit să fie un alt guvern, că nu este un guvern în jurul PSD-ului. Este un guvern minoritar, un guvern care nu are majoritate în Parlament. Mâine la vot va avea, dar mai departe trebuie să negocieze fiecare proiect”, a precizat Kelemen Hunor.

Cunoscut drept politicianul care vorbește asumat în contextele de criză politică, Kelemen Hunor a explicat că UDMR a semnat și el un acord cu premierul desemnat, la fel ca PNL, și a dezvăluit ce urmează pentru Guvernul Niculescu.

„Noi am spus: 6 luni de zile nu semnăm și nu susținem moțiune de cenzură. Așa ceva sau ceva similar a semnat și Partidul Național Liberal. Dacă guvernul condus de Luca Niculescu va respecta angajamentele din acel acord, sunt convins că va încerca și va respecta, 6 luni de zile sunt garantate, până în aprilie, mai. Să ieșim din iarnă, să avem un buget, să începem investițiile și tot ce e de făcut. Din punctul meu de vedere, în aprilie, în mai, va depinde ce va dori să facă în continuare PSD-ul, ce vor arăta cifrele, ce va dori să facă Luca Niculescu...”, a punctat Kelemen Hunor, care conduce UDMR de 11 ani.

Politicianul a precizat apoi că Luca Niculescu, cunoscut drept un diplomat cu experiență, va trebui să poarte arta negocierii pentru proiectele importante.

„Pe fiecare proiect important trebuie să porți un dialog. Și aici Luca Niculescu are un rol important. Eu am văzut în această perioadă, la discuții politice, că înainte el făcea la Externe altceva, dar exercițiul dialogului, exercițiul de a căuta compromis sigur că îl va ajuta sau sper că îl va ajuta. Fiindcă trebuie să trecem iarna asta și e necesar să aibă permanent un dialog cu partidele care vor susține rectificarea, proiectul de buget și proiectele importante. Nu va fi ușor, fiindcă între PSD și PNL există animozități uriașe adunate, mult mai mari decât erau în mai sau în iunie. Toată vara, toată această perioadă a adâncit prăpastia între cele două partide”, a punctat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă Guvernul Niculescu va fi de tranziție, președintele UDMR a răspuns „N-aș spune guvern de tranziție. Este un guvern minoritar, care are un acord semnat cu noi și cu PNL pentru 6 luni de zile fără moțiune de cenzură”.

Declarații similare a făcut și președintele PNL, premierul demis Ilie Bolojan. Întrebat pe 17 octombrie dacă peste 6 luni, adică în primăvara lui 2027, PNL poate depune o moțiune de cenzură, Bolojan a replicat astfel: „Partidul Național Liberal, dacă până la aprobarea bugetului, prevederile acestui acord sunt respectate, care sunt aspecte de bun-simț care țin de buna guvernare a țării, nu va depune această moțiune de cenzură. În condițiile în care nu se respectă aceste înțelegeri, atunci vom putea depune o moțiune de cenzură”.

O zi mai târziu, pe 18 octombrie, Bolojan a întărit afirmațiile, spunând că a semnat un acord cu Luca Niculescu, valabil „până la adoptarea bugetului pe anul 2027”, dar a precizat că „nu este un cec în alb”.

6 luni de criză politică în România și 5 fără guvern cu puteri depline. Guvernul Niculescu va fi învestit pe 20 octombrie

Reamintim că România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire.

Ulterior, Nicușor Dan a făcut trei nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac (4 iunie), care și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, Adrian Veștea (14 iunie), al cărui guvern a fost respins, și Siegfried Mureșan (17 septembrie), al cărui Guvern a picat și el la votul din Parlament.