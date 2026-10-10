Câtă apă se pune la orez pentru a ieși pufos de fiecare dată

Orezul este una dintre cele mai folosite garnituri, e foarte ușor de gătit, dar rezultatul poate fi diferit de la o preparare la alta. Uneori boabele ies bine fierte și separate, alteori se lipesc, rămân tari în mijloc sau devin lipicioase. De aceea este bine să știm ce cantitate de apă se pune la orez și cum să-l pregătim.

Orezul, o garnitură simplă care poate fi pregătită în multe feluri

Orezul se potrivește lângă carne, pește, legume, tocănițe sau preparate cu sos. Poate fi servit simplu, cu puțin unt, dar poate deveni și baza unui pilaf, a unei salate, a unui risotto ori a unui desert. Se gătește fără ingrediente complicate, însă cantitatea de apă trebuie aleasă în funcție de tipurile de orez și de vasul folosit.

Acasă, folosim adesea mai multe tipuri de orez. Cel cu bob lung este ales, de regulă, pentru garnituri cu boabe separate. Basmati are bobul fin și o aromă aparte, jasmine este mai moale și ușor lipicios, iar orezul cu bob mare sau mediu se potrivește foarte bine pentru pilaf. Orezul brun are o textură mai fermă și necesită mai mult timp pentru a se pătrunde.

Aceste diferențe sunt utile când vrem să facem orez cu diferite texturi, dar tot ele sunt și motivul pentru care nu există o proporție unică de apă potrivită pentru toate sortimentele. Un orez cu bob mare poate absorbi chiar și trei căni de lichid, în timp ce basmati gătit într-un vas bine acoperit poate avea nevoie numai de o cană și jumătate.

Contează foarte mult și aparatul folosit. În cratiță, o parte din apă se evaporă în timpul fierberii. Un rice cooker este mai bine închis și reglează automat temperatura, așa că pierde mai puțin lichid. Oala sub presiune păstrează aproape tot aburul în interior și folosește cea mai mică proporție de apă.

Prin urmare, înainte să măsori lichidul, trebuie să știi două lucruri: ce tip de orez ai și în ce vas îl vei găti.

Câtă apă se pune la orezul fiert în cratiță, pe aragaz

Pentru orezul alb obișnuit cu bob lung, gătit într-o cratiță acoperită, un reper sigur este o cană de orez la două căni de apă sau supă.

Proporția de 1:2 presupune să facem orezul într-o cratiță cu un capac care se închide bine și un foc redus după ce apa începe să fiarbă.

Câtă apă se pune la orezul cu bob mare sau colosal

Orezul cu bob mare sau mediu absoarbe, de obicei, mai mult lichid decât basmati. Este folosit frecvent pentru pilaful românesc, în care boabele trebuie să fie bine umflate, moi și pătrunse până în centru.

Pentru o cană de orez de tip colosal poți folosi două căni și jumătate de apă pentru un orez mai ferm sau trei căni de apă pentru un orez pufos și mai moale.

Câtă apă se pune la orezul basmati

Basmati are boabe lungi și subțiri, care se alungesc în timpul fierberii. Pentru a rămâne bine separate, orezul se clătește și se gătește într-o cantitate mai mică de apă decât un sortiment cu bob mare.

Pentru o cană de basmati clătit și scurs folosește o cană și jumătate până la o cană și trei sferturi de apă.

Basmati se fierbe aproximativ 12-15 minute la foc foarte mic și se lasă acoperit încă zece minute după oprirea focului. În timpul fierberii nu trebuie amestecat, deoarece boabele se pot rupe și pot elibera mai mult amidon.

Câtă apă se pune la orezul jasmine

Orezul jasmine are tot bob lung, dar este mai fraged și ceva mai lipicios decât basmati. Chiar și atunci când este gătit corect, boabele se vor prinde ușor între ele, aceasta este o caracteristică a sortimentului.

Pentru o cană de orez jasmine clătit folosește aproximativ o cană și jumătate de apă.

Dacă ambalajul recomandă o cantitate mai mare, urmează instrucțiunile respective la prima preparare. Soiul, vechimea orezului și gradul de prelucrare pot schimba ușor cantitatea necesară.

Orezul jasmine se fierbe acoperit aproximativ 12-15 minute, la foc mic, apoi se lasă să se odihnească zece minute.

Câtă apă se pune la orezul cu bob rotund

Orezul cu bob rotund eliberează mai mult amidon și capătă o textură mai legată. Este potrivit pentru budinci, orez cu lapte, sushi, umpluturi și alte preparate în care boabele nu trebuie să rămână complet separate.

Pentru o cană de orez alb cu bob rotund sau mediu poți folosi două căni de apă.

Cantitatea exactă depinde de rezultatul dorit. Pentru o garnitură ceva mai fermă, începe cu o cană și jumătate. Pentru un pilaf mai moale sau un orez care trebuie să se lege, pune două căni.

Câtă apă se pune la orezul brun

Orezul brun își păstrează stratul exterior și are nevoie de mai mult timp pentru a absorbi apa. După fierbere rămâne mai ferm decât cel alb și are o textură ușor elastică.

Pentru o cană de orez brun folosește două căni până la două căni și jumătate de apă.

Se gătește acoperit aproximativ 40-45 de minute, apoi se lasă la odihnit zece minute. Dacă este înmuiat înainte, timpul de fierbere se poate scurta, iar cantitatea de apă poate fi redusă ușor.

Cum fierbi orezul în cratiță, pas cu pas

Pentru o garnitură simplă din orez alb cu bob lung ai nevoie de:

o cană de orez;

două căni de apă;

puțină sare;

o linguriță de ulei sau o bucățică de unt, opțional.

Pune orezul într-un bol și acoperă-l cu apă rece. Amestecă ușor cu mâna, apoi aruncă apa devenită albicioasă de la amidon. Repetă de două sau trei ori. Clătirea îndepărtează o parte din amidonul rămas pe suprafața boabelor și ajută orezul să fie mai puțin lipicios.

Lasă orezul să se scurgă câteva minute. Pune-l în cratiță, adaugă cele două căni de apă și sarea. Dacă dorești, adaugă uleiul sau untul.

Adu apa la fierbere la foc mediu. Când începe să clocotească, amestecă o singură dată, redu focul la minimum și pune capacul.

Fierbe orezul aproximativ 15-18 minute. Nu ridica des capacul și nu amesteca. De fiecare dată când vasul este deschis, se pierde abur, iar orezul poate rămâne tare chiar dacă ai folosit suficientă apă.

După încheierea timpului, oprește focul și lasă cratița acoperită încă zece minute. La final, afânează orezul cu o furculiță.

Dacă folosești orez colosal, începe cu două căni și jumătate de apă și fierbe-l aproximativ 15-18 minute.

De ce trebuie lăsat orezul să se odihnească după fierbere

După oprirea focului, în cratiță rămâne suficientă căldură și mult abur. În cele zece minute de odihnă, umiditatea se distribuie mai uniform, iar boabele continuă să se pătrundă ușor.

Dacă ridici imediat capacul, stratul de la suprafață poate părea uscat, iar cel de la fund poate fi prea umed. După odihnă, textura devine mai uniformă, iar boabele se separă mai ușor.

Această etapă este importantă mai ales la basmati și la orezul cu bob lung.

Câtă apă se pune în aparatul de gătit orez

Un rice cooker obișnuit nu este același lucru cu o oală sub presiune. Aparatul de gătit orez este mai bine izolat decât o cratiță, dar permite evacuarea unei părți din abur.

Din acest motiv, folosește în general ceva mai puțină apă decât gătirea pe aragaz. Cea mai sigură metodă este să folosești paharul primit împreună cu aparatul și marcajele din interiorul vasului. Paharul unui rice cooker are adesea aproximativ 180 de mililitri.

După ce ai măsurat orezul cu paharul aparatului, îl pui în vas și adaugi apă până la linia corespunzătoare. Pentru două pahare de orez alb, completezi până la marcajul ”2” destinat orezului alb. Vasul trebuie așezat pe o suprafață dreaptă atunci când verifici nivelul.

Dacă aparatul nu are gradații și nu mai ai manualul, poți folosi următoarele proporții orientative:

pentru o cană de orez alb cu bob lung, aproximativ o cană și jumătate de apă;

pentru o cană de basmati sau jasmine, între o cană și un sfert și o cană și jumătate de apă;

pentru o cană de orez cu bob mare, între două căni și două căni și jumătate de apă;

pentru o cană de orez brun, aproximativ două căni de apă.

Aceste cantități trebuie ajustate în funcție de aparat. Rice cookerele sunt construite diferit, iar unele modele au programe separate pentru orez alb, brun, jasmine sau sushi.

Câtă apă se pune la orez în oala electrică sub presiune

Oala electrică sub presiune păstrează aproape tot aburul în interior. Aici se folosește cea mai mică proporție de lichid.

Pentru orezul alb, basmati sau jasmine, un reper bun este de o cană de orez la o cană sau o cană și un sfert de apă.

Orezul alb se gătește, în funcție de model, aproximativ patru-cinci minute sub presiune. După terminarea programului, presiunea se lasă să scadă natural timp de zece minute.

Eliberarea imediată a aburului poate lăsa boabele mai ferme și poate face ca lichidul cu amidon să urce spre supapă.

Pentru orezul brun poți folosi o cană de orez la o cană și un sfert de apă, dacă manualul aparatului nu recomandă altceva.

Orezul trebuie spălat înainte de fierbere?

Pentru o garnitură pufoasă, orezul alb cu bob lung, basmati și jasmine pot fi clătite de două-trei ori cu apă rece. În acest fel se îndepărtează o parte din amidonul aflat pe suprafața boabelor.

Pe unele ambalaje scrie că orezul nu trebuie spălat. Indicația apare mai ales la produsele îmbogățite cu vitamine și minerale aplicate la suprafață. În acest caz, urmează recomandarea producătorului.