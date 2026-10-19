Unul dintre cele mai vechi poduri din fier din lume, aflat la 75 de metri înălțime, a fost restaurat cu 9 milioane de euro din taxele șoferilor

Lucrări ample de restaurare au fost realizate în octombrie 2026 la unul dintre cele mai cunoscute poduri din Marea Britanie. Podul suspendat Clifton din Bristol a fost renovat complet după un proiect care a durat doi ani și jumătate și a costat peste 7,5 milioane de lire sterline (aproximativ 9 milioane de euro), finanțarea fiind asigurată integral fără fonduri publice.

Peste 4.000 de zale ale podului au fost vopsite manual

Tristan Ralph, inginerul care poartă titlul istoric de „master of the bridge” (administratorul podului n.r.), a confirmat că toate lucrările s-au încadrat aproape la fix în bugetul stabilit, de aproximativ 9 milioane de euro. El a coordonat finalizarea amplului proiect de renovare a podului.

Lucrările au inclus vopsirea manuală a peste 4.000 de zale din lanțurile originale de fier și instalarea unui sistem de iluminare eficient energetic.

„A fost o treabă uriașă. Dar a fost finalizată aproape exact în buget, ceea ce este rar în zilele noastre”, a declarat Tristan Ralph pentru The Guardian.

Deși podul atrage anual turiști din sute de țări, el rămâne o parte vitală a infrastructurii de transport locale din Bristol.

„Dacă podul nu ar fi aici, impactul asupra traficului din Bristol ar fi incredibil. Traversează în medie peste 8.000 de vehicule pe zi. Menținerea lui ca legătură de transport este absolut vitală”, a explicat Ralph.

Finanțare exclusivă din taxele de trecere

Podul Clifton nu primește niciun fel de subvenție de la guvernul central sau de la autoritățile locale. Toate costurile de întreținere, salariile și investițiile în infrastructură sunt acoperite exclusiv din taxa de traversare.

„Costurile de întreținere, administrare și salarii sunt acoperite doar din banii proveniți din taxele noastre de trecere. Oamenii cred că primim sprijin de la guvernul local sau central, dar nu, totul vine din taxele de trecere”, a explicat Ralph.

Șoferii autovehiculelor, inclusiv ai motocicletelor, plătesc o taxă fixă de 1 liră sterlină pentru a trece podul. În schimb, pietonii sau bicicliștii au acces complet gratuit.

Durata de viață a podului

Podul suspendat Clifton este o operă de inginerie remarcabilă proiectată de Isambard Kingdom Brunel. Deși are aproape 162 de ani, pe care îi va împlini la data de 8 decembrie, podul nu dă semne de oboseală.

„Nu are o durată de viață limitată. În planurile noastre nu există o dată de expirare. Cu toții continuăm să-l menținem la cele mai înalte standarde posibile. Este într-o stare excelentă atâta timp cât facem ceea ce trebuie, rămânem atenți și nu lăsăm lucrurile să scape de sub control. «Pentru totdeauna» înseamnă o perioadă lungă, dar în acest moment nu avem niciun motiv de îngrijorare”, a concluzionat administratorul podului.

Istoria unui pod aflat la 75 de metri înălțime

Podul Suspendat Clifton este unul dintre cele mai faimoase simboluri inginerești ale Marii Britanii și unul dintre cele mai vechi poduri suspendate din fier din lume care încă funcționează. El a fost deschis oficial pe 8 decembrie 1864.

Podul a fost proiectat de legendarul inginer Isambard Kingdom Brunel în 1831, pe când acesta avea doar 24 de ani, fiind considerat primul său mare proiect independent - cel pe care îl numea cu afecțiune „primul meu copil”. Din cauza problemelor financiare, structura a fost finalizată abia în 1864, ca un monument dedicat memoriei lui Brunel, care se stinsese din viață în 1859.

Peste 4.000 de zale din lanțurile sale originale au o vechime de peste 180 de ani, fiind recuperate de la un alt pod semnat de Brunel în Londra. Podul traversează spectaculosul Defileu Avon la o înălțime de aproximativ 75 de metri deasupra râului, oferind o panoramă splendidă asupra orașului Bristol.

El este administrat de fundația caritabilă independentă Clifton Suspension Bridge Trust și nu primește subvenții de la stat sau de la primărie. Toate lucrările de întreținere și restaurare sunt finanțate exclusiv din taxele plătite de șoferii care îl traversează.