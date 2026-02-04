Familia pacientului internat la Spitalul Județean Arad a fost nevoită să cumpere o pernă

Un pacient internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad nu a avut pernă pe pat la momentul internării, iar aparținătorii au fost nevoiți să achiziționeze una. Sesizarea a fost confirmată de către conducerea spitalului, care a declanșat imediat o anchetă internă.

Familia pacientului în cauză a transmis și un mesaj în mediul online, acolo unde s-a plâns de cele întâmplate.

„Or fi dotate spitalele astea cu de toate, dar să ajungi să te internezi în stare gravă, după ce aștepți ore în șir la urgență, pe scaun, cu perfuzia în braț… dar, în sfârșit, urmează internarea… stupoare, cu chin cu vai se găsește un pat… dar nu este PERINĂ (…) am înțeles, nu este medic, nu sunt medicamente, nu ai relații… dar să nu fie pernă? Serios? Să nu îndrăzniți să-mi ripostați că nu e adevărat, că vin și vă duc direct la patul bolnavului… s-a achiziționat azi de la Pepco”, a spus unul din membrii familiei pacientului, pe Facebook.

La rândul său, președintele Consiliului Județean Arad a anunțat că a fost sesizat cu privire la acest caz și cere sancțiuni dure pentru personalul unității medicale.

„Am fost sesizat că un pacient internat la Spitalul Județean nu a avut pernă pe pat în momentul internării, iar aparținătorii au trebuit să cumpere una”, a transmis șeful CJ Arad, într-un mesaj distribuit pe Facebook.

Ce spune conducerea Spitalului Județean Arad despre lipsa pernei din salon

Conducerea spitalului a exprimat dezaprobarea față de situația creată, subliniind importanța respectării procedurilor interne și încurajând pacienții și aparținătorii să semnaleze eventualele probleme medicului curant, medicului șef de secție sau asistentului șef, pentru rezolvarea eficientă a acestora.

Președintele CJ Arad a cerut explicații din partea spitalului și a transmis răspunsul primit de la unitatea medicală. Aparent, pe secție „nu mai erau perne curate” și asistentele și infirmierele responsabile ar fi trebuit să „solicite lenjerie superiorului ierarhic”.

„Am verificat sesizarea dumneavoastră, la spital. Pe secție nu mai erau perne curate. Infirmiera și asistenta responsabile de salon trebuiau să solicite lenjerie superiorului ierarhic, deoarece în stocul spitalului erau suficiente perne curate, și nu să vă trimită să cumpărați. Pentru că nu au respectat procedurile, cele două angajate vor fi sancționate conform prevederilor din Codul Muncii”, a transmis conducerea spitalului, către CJ Arad.

Președintele Consiliului Județean Arad critică dur scandalul privind pernele din spital

Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a reacționat ferm la acest incident și a subliniat importanța unei atitudini responsabile din partea tuturor cadrelor medicale.

„În spital, pacientul trebuie să fie în centrul preocupărilor tuturor cadrelor medicale, indiferent că sunt brancardieri, infirmieri sau medici specialiști. Oamenii care ajung acolo cu o afecțiune nu trebuie să simtă nici neglijența și nici indispoziția de moment a unor angajați”, a transmis el, pe Facebook.

Șeful CJ Arad cere anchetă la Spitalul Județean

Cionca a adăugat că, în ciuda investițiilor semnificative realizate pentru modernizarea spitalului, astfel de incidente afectează imaginea sistemului de sănătate publică din Arad.

„O spun foarte serios și foarte ferm: cer anchetă pentru fiecare abuz, pentru absolut fiecare derapaj și cer cele mai severe sancțiuni!

Așa cum apreciem fiecare cadru medical care își face treaba conștiincios, cu seriozitate, nu vom lăsa pe nimeni să își bată joc de efortul comunității arădene și de dorința colectivă de a beneficia de servicii medicale de calitate”, a concluzionat Iustin Cionca.

În trecut, o anchetă a avut loc la Spitalul Județean Arad după ce a fost semnalat un cosnum neobișnuit de mare de morfină. Totul s-ar fi petrecut la începutul pandemiei, atunci când în unitatea medicală au fost folosite peste 11.000 de doze de morfină, în decurs de câteva luni.

