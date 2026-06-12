Incendiul a izbucnit într-un apartament de la parter

Incendiul a fost anunțat joi seară, 11 iunie, într-un bloc de locuințe de pe strada Vlad Țepeș din Baia Mare. Potrivit ISU Maramureș, flăcările au izbucnit într-un apartament situat la parterul imobilului. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje ale Detașamentului de Pompieri Baia Mare. Pompierii au intervenit pentru stingerea focului, dar și pentru evacuarea locatarilor din bloc.

În prima fază, pompierii au anunțat că au fost identificate două victime cu arsuri pe corp. Acestea au fost preluate de echipajele medicale aflate la fața locului, pentru acordarea primului ajutor și stabilizare. Ulterior, bilanțul a crescut la patru persoane transportate la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

50 de locatari au fost evacuați din bloc

În total, 50 de persoane au fost evacuate din bloc de echipajele de salvare și au fost evaluate medical după intervenție. ISU Maramureș a transmis că incendiul a fost localizat rapid și apoi stins complet, înainte ca flăcările să se extindă la alte apartamente.

„Datorită răspunsului prompt, incendiul a fost localizat rapid şi ulterior lichidat în totalitate, fiind împiedicată extinderea flăcărilor la celelalte apartamente”, a transmis ISU Maramureș, potrivit News.ro.

Până acum, autoritățile nu au comunicat cauza incendiului. După stingerea focului, pompierii urmează să stabilească de la ce a pornit incendiul din apartamentul aflat la parter.

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