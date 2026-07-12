După vacanța petrecută în Mauritius, Andra și Cătălin Măruță au plecat împreună cu cei doi copii într-o nouă escapadă, de această dată în Spania. Familia se află în Marbella, unde a prins atmosfera creată de suporterii spanioli după calificarea echipei naționale în semifinalele Campionatului Mondial.

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O nouă vacanță pentru Andra și Cătălin Măruță

După sejurul petrecut în Mauritius alături de copiii lor și de Vlăduța Lupău împreună cu soțul ei, Adi Rus, Andra și Cătălin Măruță au ales o nouă destinație de vacanță. De această dată, familia se relaxează în Marbella, una dintre cele mai populare stațiuni din sudul Spaniei, acolo unde au casa lor.

Vacanța lor a coincis cu unul dintre cele mai importante momente pentru suporterii spanioli. După victoria echipei naționale, străzile s-au umplut de oameni care au ieșit să sărbătorească rezultatul.

Au sărbătorit victoria Spaniei alături de localnici

În timp ce se aflau în mașină, Andra, Cătălin Măruță și copiii lor au surprins atmosfera creată de suporteri. Oamenii au ieșit pe străzi cu steagurile Spaniei, au claxonat și au transformat orașul într-o adevărată sărbătoare.

Familia Măruță s-a bucurat de moment și s-a alăturat entuziasmului, chiar dacă a urmărit totul din mașină.

Cătălin Măruță a publicat și un mesaj pe rețelele sociale. „Fotbalul are puterea asta… să scoată oamenii în stradă, să-i unească și să transforme o seară obișnuită într-o sărbătoare. Suntem în vacanță în Spania, dar în seara asta ne-am bucurat alături de ei. Ce energie! Felicitări, Spania!”, a scris acesta, pe Instagram.

Spania s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial

Spania a învins Belgia, vineri, 10 iulie, cu scorul de 2-1 și și-a asigurat calificarea în semifinalele Campionatului Mondial. Următorul adversar al ibericilor va fi Franța, într-un meci programat pe 14 iulie, de la ora 22:00, pe stadionul din Dallas, SUA.

Potrivit programului competiției, duminică, 12 iulie, sunt programate partidele Norvegia – Anglia, transmisă în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, și Argentina – Elveția, de asemenea în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Marea finală a Campionatului Mondial este programată pentru 19 iulie și se va disputa pe New Jersey Stadium, din apropierea orașului New York.