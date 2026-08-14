Apeluri disperate la 112 după accidentul din Ianca

Din primele cercetări efectuate de polițiștii sosiți la fața locului a reieșit că un bărbat în vârstă de 56 de ani, din municipiul Brăila, care se deplasa spre Ianca, s-ar fi angajat în depășirea unei coloane de vehicule. În timpul acestei manevre, autoturismul său a intrat în coliziune frontală cu o mașină care circula regulamentar din sens opus, condusă de o femeie de 39 de ani, din București.

Orașul Ianca se află între Brăila și Buzău, pe DN 2B. Sursa foto: Google Maps.

După impact, oamenii au sunat disperați la numărul unic de urgență 112 și au alertat autoritățile. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brăila, primii care au ajuns la locul tragediei au fost pompierii de la Garda de intervenție Ianca, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD. Salvatorii au găsit șase victime, dintre care două erau încarcerate între fiarele contorsionate ale mașinii.

Din cauza amplorii situației, forțele au fost imediat suplimentate. La fața locului au fost trimise de urgență două autospeciale de descarcerare, o autospecială pentru transportul victimelor multiple (ATPVM), șapte ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Brăila, dar și multiple echipaje ale Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ).

Doi soți au murit, patru persoane au ajuns la spitalul din Brăila

Echipajele de descarcerare au depus eforturi susținute pentru a-i extrage pe șoferul de 56 de ani și pe pasagera aflată în dreapta sa, o femeie de 55 de ani. Din nefericire, ambele victime au fost găsite în stop cardio-respirator. Deși echipele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, după parcurgerea întregului protocol medical fără niciun răspuns, medicul de pe ambulanța SAJ a fost nevoit să declare decesul celor doi soți.

În urma impactului, mașina în care se aflau cei doi soți din Brăila s-a răsturnat. Sursa foto: Faceboook / Info Brăila.

În celălalt autoturism implicat se aflau femeia de 39 de ani și cei trei copii ai acesteia, cu vârste de 4, 7 și 9 ani. Toți patru au fost găsiți conștienți de către echipajele de salvare, prezentând doar răni ușoare. După ce au primit primele îngrijiri medicale chiar la locul accidentului, mama și copiii au fost preluați de ambulanțele SAJ și transportați pentru investigații suplimentare la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Brăila.

Conform procedurilor, șoferița din București a fost testată cu aparatul etilotest de către polițiști, rezultatul indicând o valoare zero.

Pe durata operațiunilor complexe de salvare și a cercetărilor efectuate de criminaliști, traficul rutier pe DN 2B a fost complet blocat, circulația fiind deviată temporar pe rute alternative. Polițiștii brăileni au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, continuând investigațiile pentru a stabili cu exactitate dinamica și toate împrejurările care au dus la acest eveniment tragic.

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