Unde se aplică limita minimă de viteză

Spre deosebire de limitele maxime, Codul Rutier nu impune un prag minim general pentru toate categoriile de drumuri. În localități, pe drumurile naționale, județene sau comunale, conducătorii auto pot circula legal chiar și cu viteze foarte reduse, fără a risca o amendă pentru viteză minimă, chiar dacă mișcarea lor îngreunează fluxul de vehicule.

Există însă două situații clare în care cadrul legal impune o viteză minimă de deplasare:

Autostrăzi și drumuri expres: Legea interzice accesul vehiculelor care nu pot depăși viteza de 50 km/h. Astfel, pragul minim obligatoriu pe aceste artere este de 50 km/h, iar rularea sub această limită fără un motiv clar este sancționată.

Indicatorul D10 („Viteză minimă obligatorie”): Pe orice alt segment de drum, o limită minimă poate fi stabilită exclusiv prin amplasarea indicatorului rotund, de culoare albastră, cu cifre albe. Dacă întâlniți un astfel de panou cu cifra 60, aveți obligația de a menține cel puțin acea viteză. Amenda se aplică doar dacă viteza scade sub 50 km/h (cu cel puțin 10 km/h sub pragul indicat).

Infografic generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

Situațiile în care încetinirea este justificată legal

Scăderea vitezei sub limita minimă obligatorie nu se sancționează dacă conducătorul auto are un motiv bine întemeiat. Printre excepțiile prevăzute de cadrul legal se numără condițiile meteorologice nefavorabile (precum ceața densă, ninsoarea, poleiul sau ploaia torențială), aglomerația sau blocajele în trafic, avariile tehnice apărute la autovehicul sau prezența lucrărilor pe carosabil.

Șoferii care depășesc viteza legală pot fi sancționați chiar dacă nu sunt opriți de polițiști. Camerele și radarele pot înregistra abaterile, iar sancțiunile pot fi trimise ulterior la domiciliul proprietarului mașinii. În cazul în care un conducător auto este înregistrat de mai multe ori într-o singură zi cu viteză peste limita legală, apare însă întrebarea: primește o singură amendă sau câte o sancțiune pentru fiecare abatere?

Codul Rutier nu tratează viteza excesivă ca pe o stare de contravenție unică pe parcursul unei zile. Fiecare înregistrare realizată de un aparat radar, fix sau mobil, constituie o abatere contravențională de sine stătătoare.

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