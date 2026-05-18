Au intrat noaptea peste femeie, după ce au forțat ușa

Potrivit IPJ Brăila, cei trei ar fi forțat ușa de acces a locuinței și ar fi intrat în casa femeii în timpul nopții, cu fețele acoperite. Anchetatorii spun că suspecții au amenințat-o și au lovit-o pe bătrână, încercând să obțină bani de la ea.

Trei suspecți, între care un minor de 15 ani Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au făcut cercetări sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila.

„La data de 16 mai, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, i-au reținut pentru 24 de ore”, a transmis IPJ Brăila.

Un suspect a fost arestat preventiv

Cei trei suspecți au fost reținuți, iar anchetatorii au deschis un dosar penal pentru tentativă la tâlhărie calificată.

În acest caz sunt cercetați doi bărbați, de 32 și 46 de ani, și un minor de 15 ani. După reținerea celor trei, cazul a ajuns în fața instanței. Judecătoria Brăila a decis arest la domiciliu pentru bărbatul de 46 de ani și pentru minorul de 15 ani.

Bărbatul de 32 de ani a fost arestat preventiv și dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. Cercetările continuă în dosarul penal deschis pentru tentativă la tâlhărie calificată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE