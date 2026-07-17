„Germania şi Franţa îşi aprofundează cooperarea în domeniul apărării. Consolidăm descurajarea europeană. Încă din acest an, vom lua parte la un exerciţiu nuclear al forţelor armate franceze”, a scris cancelarul german pe contul său de X în urma unei ședințe guvernamentale comune, care a avut loc la Brühl, în vestul Germaniei.

Prezenţa unui avion de luptă Rafale al Forţelor Strategice Franceze la baza aeriană de la Nörvenich, unde Friedrich Merz şi președintele Emmanuel Macron au participat vineri dimineaţă la un consiliu comun pe probleme de apărare și securitate, „marchează prima etapă operaţională”, se arată într-o declarație publicată la finalul reuniunii.

Pe 2 martie, Macron a expus într-un discurs conceptul unei „disuasiuni avansate“ implicând opt ţări europene „fără nicio împărtăşire a deciziei ultime” de folosire a armamentului nuclear, care va rămâne o prerogativă exclusivă a preşedintelui Franței.

Această „disuasiune avansată” le oferă posibilitatea ţărilor partenere să participe la exerciţii nucleare franceze – cu mijloace convenţionale -, iar Franţei îi oferă posibilitatea să desfăşoare în aceste ţări, în mod temporar, avioane de tip Rafale echipate cu arme nucleare.

Partenerii Franței pot să participe la disuasiune în trei puncte: o alertă avansată, prin radare, atacuri în adâncime şi apărare antirachetă.

În vederea asigurării credibilităţii disuasiunii, forţele franceze efectuează de patru ori pe an exerciţiul „Poker” – o operaţiune aeropurtată de aproximativ zece ore care simulează un raid nuclear, la o altitudine foarte joasă şi la o viteză foarte mare, căreia i se opune o forţă adversă, notează AFP.

„Această operaţiune completează, fără să înlocuiască, disuasiunea nucleară a Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO)”, dau asigurări Franța și Germania, referindu-se la un punct asupra căruia Berlinul insistă cu regularitate.

Ea „va contribui la o consolidare a disuasiunii în Europa şi la o creştere a securităţii” continentului, respectând totodată „obligaţiile juridice internaţionale ale celor două ţări”, se arată în comunicat.

În urma eşecului proiectului comun SCAF, preconizat ca un avion al viitorului, Franța și Germania au convenit să lucreze la un „standard comun de asigurare a interoperabilităţii” între toate sistemele de luptă în zbor – de la drone la avioane de vânătoare.

Potrivit lui Emmanuel Macron, Parisul şi Berlinul au „tras o concluzie” a „eşecului SCAF” şi şi-au reorientat strategia apărării comune către proiecte „mult mai restrânse”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE