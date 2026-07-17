Radu Miruță spune că MApN ar putea dirija traficul aerian din România

Ministerul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat într-o conferință de presă că se analizează posibilitatea transferului activităților de dirijare a spațiului aerian către Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Decizia vine în contextul în care Pfizer a obținut, printr-o hotărâre judecătorească, blocarea tarifelor încasate de ROMATSA prin intermediul Eurocontrol. Potrivit News.ro, situația financiară a ROMATSA este afectată semnificativ de această măsură.

„Sunt două aspecte. Unul cu dosarul pe care l-au intentat cei care au participat la selecţie şi s-au considerat nedreptăţiţi. Şi pedeapsa în prima instanţă pentru ROMATSA a fost suspendarea licenţei, dar nu este definitivă. Şi discuţiile pe care le-am purtat au fost cu varianta de a prelua aceste activităţi de dirijare a spaţiului aerian la zona militară de la Ministerul Apărării”, a spus Radu Miruță, în timpul conferinței de presă de vineri.

ROMATSA, în impas financiar după decizia instanței

Pe 30 iunie 2026, Eurocontrol a notificat Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) cu privire la instituirea unei măsuri de poprire asigurătorie-executorie. Aceasta a fost inițiată de Pfizer Romania SRL împotriva statului român, pentru o sumă totală de 3,42 miliarde de lei, incluzând dobânzile și cheltuielile de recuperare de 18,5 milioane de euro.

„S-a blocat intrarea în conturile ROMATSA a sumei venite de la Eurocontrol, care, da, este semnificativă. Vreau să fie clar că nu s-au blocat conturile propriu-zise ale ROMATSA”, a mai explicat Radu Miruță.

Ministrul a subliniat că ROMATSA a contestat această măsură în instanță, însă contestația nu suspendă executarea.

Ministerul Apărării ar putea fi o soluție de rezervă pentru dirijarea spațiului aerian

În cazul unei eventuale suspendări a licenței ROMATSA, Ministerul Apărării ar putea prelua temporar responsabilitatea dirijării traficului aerian din România.

„Discuțiile pe care le-am purtat au fost cu varianta de a prelua aceste activități de dirijare a spațiului aerian la zona militară de la Ministerul Apărării”, a declarat Miruță. Totuși, el a subliniat că această măsură ar fi una secundară și că situația ROMATSA nu este cauzată de greșeli interne, ci de o dispută juridică.

Conturile ROMATSA de la Eurocontrol sunt în continuare blocate

Conturile ROMATSA de la Eurocontrol rămân blocate la aproape trei săptămâni de la instituirea măsurii de poprire, care afectează grav activitatea regiei. Deși traficul aerian și serviciile de navigație sunt asigurate în condiții normale, situația financiară a companiei este vulnerabilă, iar intervenția autorităților devine crucială, citată de G4Media.ro.

„Măsura de poprire instituită la 25 iunie 2026 asupra sumelor datorate de Eurocontrol rămâne în vigoare. Aceasta blochează încasarea tarifelor de rută colectate prin sistemul EUROCONTROL, care reprezintă principala sursă de venit a Regiei (peste 85% din totalul veniturilor)”, a precizat ROMATSA.

ROMATSA contestă poprirea în instanță

Regia a inițiat demersuri legale în Belgia pentru anularea măsurii de poprire, argumentând că nu este parte implicată în litigiul care a dus la această executare silită.

„ROMATSA nu este debitor în litigiul care a generat această măsură, procedura de executare vizând o creanță împotriva statului român. Regia este afectată în calitate de terț, fără nicio legătură cu fondul disputei”, se arată în comunicatul companiei.

Traficul aerian nu este afectat, dar investițiile sunt în pericol

În ciuda blocării fondurilor, ROMATSA susține că serviciile de navigație aeriană continuă să fie furnizate fără întreruperi. Totuși, regia a fost nevoită să implementeze măsuri temporare de reducere a cheltuielilor.

„Activitatea operațională se desfășoară normal: niciun zbor nu este afectat astăzi, iar serviciile de navigație aeriană sunt furnizate integral și în condiții de siguranță”, a transmis ROMATSA, potrivit sursei citate mai sus.

Cu toate acestea, conducerea avertizează că soluțiile adoptate sunt doar temporare. „Aceste măsuri asigură funcționarea pe termen scurt, dar nu pot substitui pe termen nedeterminat sursa principală de venit. O activitate de importanță strategică pentru siguranța spațiului aerian nu poate funcționa sustenabil cu veniturile blocate”, a adăugat regia.

Guvernul a fost presat să intervină

ROMATSA a solicitat sprijinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și Ministerului Finanțelor, pentru identificarea unor soluții de finanțare care să asigure continuitatea activității.

„Considerăm esențială identificarea rapidă, la nivel guvernamental, a unei soluții care să asigure continuitatea finanțării serviciilor de navigație aeriană, un serviciu de interes general pentru siguranța spațiului aerian românesc”, se menționează în răspunsul regiei. Furnizarea acestor servicii este o obligație asumată de statul român prin Convenția de la Chicago și regulamentele europene privind Cerul Unic European, iar ROMATSA este desemnată să îndeplinească această misiune.

Pe lângă blocajul financiar, regia se confruntă și cu o altă provocare juridică. În februarie 2026, Curtea de Apel București a decis suspendarea pentru 30 de zile a certificatului care atestă că ROMATSA este furnizor de servicii de navigație aeriană. Decizia a fost luată în urma unui proces intentat de doisprezece controlori de trafic aerian, care acuză compania de discriminare la angajare. Hotărârea nu este definitivă sau executorie, însă implicațiile ar fi grave dacă aceasta ar rămâne în vigoare.

Datoriile României către Pfizer pun presiune pe bugetul de stat

Decizia instanței belgiene din aprilie 2026, care obligă România să preia o livrare de vaccinuri COVID-19 produse de Pfizer, în valoare de aproximativ 600 de milioane de euro, a generat o presiune suplimentară asupra bugetului de stat.

În acest context, ROMATSA se găsește într-o poziție vulnerabilă, fiind afectată direct de executarea silită inițiată de Pfizer.

„Discuția începută este prin conștientizarea că nu se poate fără dirijarea spațiului aerian. Asta trebuie să acceptăm cu toții. Problema în distribuția banilor în Guvernul României este ordinea priorităților. Această situație este în topul priorităților”, a adăugat Miruță.

În timp ce Ministerul Transporturilor analizează măsurile alternative, inclusiv transferul activităților către MApN, Ministerul Finanțelor coordonează eforturile juridice pentru soluționarea litigiului cu Pfizer. Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile în ceea ce privește situația financiară a ROMATSA și asigurarea continuității zborurilor în spațiul aerian românesc.

Situația ROMATSA a fost discutată și în CSAT

Problema a fost discutată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pe 29 iunie 2026. Potrivit unui comunicat, o eventuală suspendare a activității ROMATSA ar crea o vulnerabilitate majoră pentru securitatea națională.

„O posibilă suspendare a activității ROMATSA ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale, determinând degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integrat și perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe Flancul Estic”, se arată în comunicatul CSAT.

De asemenea, blocajul ar putea afecta coridoarele de tranzit europene, critice în contextul conflictelor din Vecinătatea Estică.

„Acest blocaj operațional ar atrage o izolare geopolitică prin forțarea rerutării coridoarelor de tranzit europene, critice în contextul conflictelor din Vecinătatea Estică, erodând sever credibilitatea României de furnizor de securitate regională în raport cu EUROCONTROL”, avertizează CSAT.

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