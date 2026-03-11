Incidentul a avut loc pe 14 ianuarie 2026, în jurul orei 12.10, în zona unui magazin alimentar de pe strada Pietății, vizavi de Spitalul 3. Potrivit rechizitoriului întocmit pe 11 martie, Alexandru I., aflat acum în arest preventiv, l-ar fi atacat pe colegul său, C.M.E., după ce acesta i-ar fi pulverizat spray iritant-lacrimogen în față.

„Inculpatul a lovit persoana vătămată cu o macetă în zona capului, cu intenția de a-i suprima viața, provocându-i leziuni traumatice ce au necesitat 20-25 de zile de îngrijiri medicale. Prin faptele sale, inculpatul a tulburat ordinea și liniștea publică”, a declarat procurorul de caz.

Dosarul a fost trimis Tribunalului Brăila pentru soluționare, mai arată sursa citată. Inițial, pe 20 ianuarie, instanța a dispus măsura arestului la domiciliu, dar aceasta a fost contestată de procuror. În urma apelului, Alexandru I. a fost plasat în arest preventiv.

Locuitorii din zonă au fost martori la scena violentă care a șocat comunitatea locală. Incidentul s-a petrecut în fața magazinului „La doi pași”, într-o zonă frecventată și de elevi, amplificând impactul asupra ordinii publice. Ancheta continuă, iar cazul urmează să fie analizat de instanță.

