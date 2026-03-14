Operațiunea a vizat trei percheziții domiciliare în comuna Șuțești și satul Constantinești.

La locațiile din satul Constantinești, echipajele de la Protecția Animalelor au identificat 7 exemplare canine din rasa Ogar, o rasă folosită adesea ilegal la vânătoare.

Animalele se aflau într-o stare de neglijență și încălcau multiple prevederi legale: niciunul dintre cei 7 câini nu era microcipat, 3 exemplare nu erau sterilizate, iar 4 dintre animale nu beneficiau de un adăpost corespunzător (conform Legii 205/2004 privind protecția animalelor).

În timpul perchezițiilor, anchetatorii au descoperit și ridicat două lanterne profesionale, folosite, de regulă, pentru iluminatul pe timp de noapte în actele de braconaj, alături de alte probe utile cauzei.

Cei trei bărbați care dețineau animalele, cu vârste cuprinse între 32 și 55 de ani, au fost sancționați contravențional pentru condițiile în care își țineau câinii, primind amenzi în valoare totală de 30.000 de lei.

A fost deschis dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de braconaj cinegetic, conducerea unui vehicul fără permis și distrugere.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorilor, polițiștii strângând dovezi pentru a documenta întreaga activitate infracțională a suspecților din acest dosar.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE