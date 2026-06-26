Impactul asupra turismului din stațiune

Închiderea plajei principale reprezintă o lovitură grea pentru industria turistică a stațiunii Lacu Sărat. Turiștii care veneau anual pentru băile cu nămol, recunoscute pentru beneficiile lor terapeutice, sunt nevoiți să-și găsească alte destinații. În plus, proprietarii de pensiuni și hoteluri din zonă suferă pierderi financiare semnificative.

Baza de tratament „Flora” ar fi rămas fără licența de exploatare a nămolului sapropelic, cu proprietăți terapeutice, din lacul sărat. Din acest motiv ar fi închis temporar hotelul „Flora” și odată cu el și plaja administrată de „Unita Turism”, scrie Obiectiv Vocea Brăilei.

„Dacă nu e plaja mare deschisă, lumea nu mai vine”

„Dacă nu e plaja mare deschisă, lumea nu mai vine. Dovadă că hotelul nostru e gol, deși suntem în plină vară și vremea e foarte bună. Ce facem, închidem afacerea?! Deja, din câte știu, o pensiune din stațiune s-a închis, iar alta care urma să fie inaugurată vara asta n-o să se mai deschidă, că nu sunt turiști.

Vina e a celor care sunt proprietarii malului lacului și care n-au făcut ce trebuie ca să mențină plaja funcțională. Din câte se aude, le-a expirat licența de exploatare a nămolului și n-au reușit să o reînnoiască în timp util, i-a prins vara fără licență”, a declarat Marioara Bălan, administratorul hotelului Rebis, scrie Obiectiv Vocea Brăilei.

„Acum, de vină cică ar fi și Agenția Resurselor Minerale, că din câte am înțeles, cei de la Unita ar fi plătit de anul trecut suma necesară pentru reînnoirea licenței, dar documentul n-a fost eliberat nici până la ora actuală”, a adăugat Marioara Bălan, conform sursei menționate.

Reprezentanții Unita Turism nu au oferit un punct de vedere oficial, scrie publicația menționată.

Plaja pentru nudiști rămâne închisă

Un alt punct de atracție al stațiunii, plaja pentru nudiști, este și ea închisă de mai mult timp, iar șansele de redeschidere în viitorul apropiat sunt foarte mici, scrie Obiectiv Vocea Brăilei.

În lipsa unor alternative, mulți locuitori din Brăila și turiști aleg să își petreacă timpul pe o porțiune neamenajată a malului lacului, situată la capătul aleii din stațiune.

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