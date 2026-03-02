Tânărul se deplasa dinspre Buzău spre Brăila.

Potrivit poliției, impactul s-a produs în timp ce autoturismul circula spre Brăila, iar autoutilitara – pe sensul opus. Ambii șoferi au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero, potrivit Info Trafic Brăila.

Cercetările sunt continuate de polițiști într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Traficul a fost complet blocat, fiind deviat pe DJ202B și DJ255A către DN22, conform sursei citate.