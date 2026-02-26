Deși a fost ridicat în 2006, imobilul prezintă o degradare avansată care face imposibilă salvarea sa. Expertiza tehnică descrie un scenariu alarmant: structură de rezistență putrezită, grinzi fisurate și un planșeu deformat, gata să cedeze. Infiltrațiile masive de apă au distrus interiorul, transformând fostul centru pentru vârstnici într-o construcție instabilă și insalubră.

Expertiza tehnică a condus către o concluzie inevitabilă: reabilitarea clădirii ar fi mai costisitoare și mai riscantă decât construirea uneia noi. Având în vedere că degradarea a afectat însăși structura de rezistență – cu stâlpi fisurați și planșee putrezite – o eventuală consolidare nu ar oferi garanții de siguranță pe termen lung.

În proiectul de hotărâre se arată că suma necesară demolării clădirii se ridică la 650.703 lei + TVA, iar durata de execuţie a lucrărilor este de 2 luni calendaristice.

