Decizia luată de Gabriela Cristea după ce a slăbit 34 de kilograme: „Este principalul obiectiv”

Gabriela Cristea a trecut printr-o transformare radicală în ultimul an. Speriată de problemele de sănătate cu care se confrunta, bruneta a mers a medic, a făcut o serie de investigații și a intrat într-un proces de slăbire, atent monitorizat. Vedeta urmează un tratament injectabil la recomandarea medicilor. Ea ne-a povestit ce rezultate a obținut și la ce greutate își dorește să ajungă.

Gabriela Cristea a slăbit 34 de kilograme într-un an

„Sunt încă sub tratament, doar că nu mai slăbesc atât de mult acum. Am slăbit 34 de kilograme într-un an. În ziua ziua în care am împlinit un an, aveam cu 34 de kilograme mai puțin.

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Obiectivul este să fiu sănătoasă. Acesta este principalul obiectiv și chiar sunt. Pentru că anul trecut, când m-am apucat, aveam aproape 100 de kilograme. Nu mi-a arătat cântarul niciodată 100, dar nu mai aveam foarte mult. Și problema nu era neapărat cântarul sau vanitatea, ci sănătatea. Snătatea era foarte importantă pentru că aveam probleme cu tensiunea. Eram în prediabet. Aveam ficatul gras. Aveam apnee în somn. Sunt foarte periculoase, pentru că de la toate poți să mori. Adică aveam toate recomandările pentru a face tratament”, a povestit, pentru Libertatea, Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea: „Medicul mi-a zis că ar trebui să mai slăbesc vreo două kilograme”

Gabriela Cristea nu își dorește să ajungă la o anumită greutate și ține cont de recomandarea medicului în ceea ce privește procesul de slăbit. „Am vorbit cu medicul și nu prea aș mai vrea să mai slăbesc, pentru că nu mai am 20 de ani. Nici nu vreau să par anorexică. Nu mă fac nici model. Dar medicul meu mi-a zis că ar trebui să mai slăbesc vreo două kilograme. Nu mai mult. Dacă vreau să mă stabilizez la greutatea asta, ca să pot să jonglez cu aceste două kilograme. Să fiu pe acolo”, a adăugat ea pentru Libertatea.

Și-a schimbat stilul de viață

Fosta prezentatoare TV susține că în decursul acestui an și-a schimbat stilul de viață. Pe lângă asta, problemele ei de sănătate aveau legătură și cu schimbările hormonale prin care trecea.

„Este foarte important că în anul ăsta care a trecut m-am educat. Am înțeles ce înseamnă să guști. Și gustatul nu este să te saturi. Gustatul chiar este să guști. Și nu că aș fi mâncat mult sau mai mult decât ar mânca o persoană normală, ci pur și simplu că intrasem și la premenopauză. Și atunci s-a creat dezechilibru grav și foarte agresiv asupra corpului meu. Și n-am știut ce se întâmplă cu mine până când am aflat. Și când am aflat am avut și soluția. Din păcate însă soluțiile sunt foarte scumpe. Este o investiție mare, pe care e adevărat că o faci pe termen lung, dar o să o citez pe doctorița mea: cât costă sănătatea sau cât costă viața? Și atunci nu se mai compară cu nimic. Și nu cred că există nimic să-ți dorești mai mult decât să fii sănătos”, a punctat ea.

Foto: Instagram

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