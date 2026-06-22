Brânza veche pe care mulți francezi abia acum o descoperă

Cancoillotte nu este o noutate pentru locuitorii din Franche-Comté. Acolo, brânza este parte din mâncarea locală de generații. În restul Franței, însă, produsul a fost multă vreme puțin cunoscut. Pentru mulți francezi, cancoillotte a fost asociată mai degrabă cu o mâncare veche, de provincie, greu de pronunțat și nu foarte modernă. Numele se pronunță aproximativ „can-cui-iot”, iar unii consumatori au crezut, greșit, că este doar un amestec de brânzeturi topite sau un produs foarte gras.

Cancoillotte însă este făcută din lapte degresat de vacă. Mai întâi se obține un produs numit metton, din caș de lapte degresat, apoi acesta este mărunțit, maturat și încălzit cu apă, sare și unt. Rezultatul este o brânză moale, tartinabilă, cu gust care poate merge de la note ușor fructate și de drojdie până la arome mai puternice, de fermă. Ea este vândută de obicei în borcănașe sau caserole, are o textură moale, lipicioasă, aproape lichidă, poate fi mâncată rece sau caldă și este folosită peste cartofi copți, cârnați afumați, paste, pâine sau chiar ca sos pentru gustări.

Cum a ajuns virală pe TikTok

Cancoillotte a explodat pe rețelele sociale după ce mai mulți creatori de conținut din Franța au început să o prezinte ca pe o soluție pentru cei care vor să mănânce brânză, dar urmăresc caloriile și proteinele. Unul dintre cei mai importanți este influencerul francez Johan Papz, urmărit de 1,5 milioane de oameni pe TikTok. El a publicat pe 23 aprilie un videoclip despre cancoillotte care a adunat 2,2 milioane de vizualizări.

 
 @johanpapz ma nouvelle vie en Franche-comté #Skinnylicious ♬ Heaven with a Choir - 佚名

Johan a povestit pentru CNN că mânca această brânză în copilărie, la Lyon, de obicei turnată peste cartofi copți și carne, în mese consistente de iarnă. Din cauza texturii bogate și cremoase, a crezut mult timp că este o brânză grea și foarte calorică.

Totul s-a schimbat după o discuție cu un prieten pasionat de culturism. Acesta i-a spus că brânza are puține grăsimi și multe proteine. Johan a mers apoi într-un magazin și a verificat eticheta. Când a văzut că produsul are aproximativ 8 grame de grăsime la 100 de grame, a fost surprins.

„Mi-a schimbat dieta pentru totdeauna”, a spus el în videoclipul devenit viral.

De ce este diferită de alte brânzeturi franțuzești

Diferența față de multe brânzeturi clasice este importantă. Potrivit CNN, brânzeturile franțuzești obișnuite pot avea, în medie, între 15 și 30 de grame de grăsime la 100 de grame și între 200 și 400 de calorii. În general, cu cât o brânză este mai tare și mai uscată, cu atât are mai multă grăsime și mai multe calorii. Cancoillotte merge în direcția opusă: este moale, fluidă, făcută din lapte degresat și are un aport bun de proteine.

Această combinație a făcut-o atractivă pentru tinerii preocupați de sport, slăbit sau alimentație mai atentă, dar care nu vor să renunțe complet la plăcerea de a mânca brânză. Johan Papz a numit-o un fel de „cod secret” pentru o dietă mai ușor de ținut. În videoclipul său, a turnat cancoillotte peste cartofi copți și a mâncat-o direct din borcan, cu lingura.

Cererea a crescut rapid în magazine

După valul de clipuri de pe TikTok, cererea a crescut brusc. Julie Morin, președinta Asociației pentru Promovarea Cancoillotte, a declarat pentru CNN că cererea a urcat cu 25% în luna mai. La Fromagerie Poitrey-La Belle Etoile, unde Julie Morin este și directoare, cererea a crescut cu 10% în aceeași lună. Producătorul a ajuns chiar să rămână fără stoc, după ce interesul pentru produs a explodat pe rețelele sociale.

Morin spune că succesul a fost neașteptat. Asociația există din 2013, dar produsul a fost greu de promovat ani la rând, tocmai pentru că era perceput ca o brânză demodată. În ultimii șapte ani, vânzările de cancoillotte au crescut cu 35%. Un moment important a venit în 2022, când produsul a primit eticheta europeană IGP, adică Indicație Geografică Protejată. Aceasta arată legătura produsului cu zona în care este făcut.

Influencerița care promova brânza înainte să devină fenomen

Johan Papz nu este primul creator de conținut care a făcut cancoillotte cunoscută pe internet. Înaintea lui, influencerița cunoscută ca itscindyoff a publicat, din 2020, aproximativ 180 de videoclipuri despre această brânză. Ea a arătat cum o folosește în lipii, burgeri, paste sau ca sos pentru nuggets de pui, castraveți și baghetă. Are aproape 950.000 de urmăritori, iar mulți dintre ei i-au trimis mesaje în care spuneau că au descoperit produsul datorită ei.

 
 @itscindyoff 
Qui mange de la Cancoillotte ici ? On est daccord que cest la baseeeeee 😭😍!! || insta : itscindyoff
 ♬ son original - Itscindyoff

În prezent, există 22 de producători de cancoillotte și 230 de fermieri locali care furnizează laptele, potrivit CNN. Fiecare producător are propria rețetă și propriul profil de gust. Unele variante sunt simple, altele au vin alb, usturoi, ceapă, nuci, pesto sau trufe.

Unul dintre producători este Valentin Fleytoux, în vârstă de 33 de ani, care conduce La Fromagerie du Charme, o mică fermă ecologică de lângă orașul Vesoul. Ferma are 30 de vaci Montbéliarde, o rasă de lapte specifică zonei. Fleytoux a început să producă cancoillotte în 2023, după ce produsul a primit eticheta IGP. Pentru el, a fost o soluție bună de a folosi laptele degresat rămas după producția de unt ecologic. Ferma produce acum 500 de borcane de 250 de mililitri pe săptămână, iar cancoillotte se vinde mai bine decât untul produs acolo.

În Franche-Comté, cancoillotte este mâncată în mai multe feluri. Localnicii o încălzesc și o toarnă peste cartofi copți și cârnați afumați. Alții o folosesc rece, ca pastă tartinabilă pe pâine, inclusiv la micul dejun. Pentru picnicurile locale, un borcan de cancoillotte este aproape obligatoriu.

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