Ce este Via Transilvanica

Via Transilvanica a fost creată de asociația Tășuleasa Social și reprezintă un traseu de lungă distanță dedicat drumeților, cicliștilor și iubitorilor de natură.

„Uită de Camino de Santiago. Traseul de drumeție Via Transilvanica din România este sălbatic, primitor și liniștit”, scrie Euronews într-un amplu reportaj dedicat unuia dintre cele mai ambițioase proiecte turistice și sociale dezvoltate în România în ultimele decenii.

Drumul pornește de la Putna, în Bucovina, și ajunge până la Drobeta-Turnu Severin, pe malul Dunării, traversând zece județe și șapte mari regiuni istorico-culturale: Bucovina, Ținutul de Sus, Terra Siculorum, Terra Saxona, Terra Dacica, Terra Banatica și Terra Romana.

Potrivit Euronews, proiectul a fost realizat fără finanțare guvernamentală sau europeană, bazându-se pe voluntari, sponsori și donații.

„Nu a fost niciodată un proiect turistic. A fost întotdeauna despre voluntariat și tineri, despre a face ceva semnificativ pentru comunitate”, a declarat Alin Ușeriu, președintele Tășuleasa Social.

Traseul care unește comunități și readuce viața în satele românești

Via Transilvanica este supranumită și „drumul care unește”, deoarece scopul său principal este revitalizarea comunităților rurale afectate de depopulare și migrație.

De-a lungul traseului există aproximativ 500 de gazde care oferă mâncare, cazare și sprijin drumeților. Unele dintre ele au devenit adevărate puncte de atracție pentru turiști.

De exemplu, Popas la Cosma, aflat în inima Bucovinei, unde familia ciobanului Cosma Crăciuneac primește anual mii de drumeți. Potrivit reportajului, locația a găzduit aproximativ 1.500 de excursioniști într-un singur sezon.

„O parte din bucuria acestor pauze constă în a vorbi cu proprietarii, a le vedea plăcerea de a găzdui excursioniști – și a bea împreună unul sau două shot-uri de afinată”, notează jurnalista Rebecca Ann Hughes.

Bucovina, „Elveția Estului”

Una dintre cele mai spectaculoase porțiuni ale traseului este cea din Bucovina, regiune pe care Euronews o descrie drept „Elveția Estului”.

Aici, turiștii traversează păduri de fag, stejar și molid, pajiști alpine pline de flori sălbatice și sate în care tradițiile sunt încă vii.

Marcaj Via Transilvanica pe un copac Foto: Profimedia

„Pe parcursul a trei zile care străbat regiunea Bucovina – cunoscută sub numele de «Elveția Estului» – ne bucurăm de păduri adânci de fag, stejar și molid, pajiști întinse cu flori sălbatice scăldate în soare și de numeroase întâlniri cu vaci împodobite cu clopoței”, scrie jurnalista Rebecca Ann Hughes.

Traseul este marcat cu simbolul „T” portocaliu și străbate zone sălbatice în care excursioniștii pot întâlni numeroase specii de animale și păsări.

„Pe lângă marcajul portocaliu cu litere T care marchează traseul Via Transilvanica, există și avertismente frecvente despre urși după apusul soarelui. Din fericire, nu întâlnim niciunul, dar sunt o mulțime de păsări, fluturi, șopârle și câțiva șerpi pe drum – plus câțiva cai care trag căruțe”, spune jurnalista.

Mănăstiri UNESCO și tradiții vechi de secole

Pe lângă peisajele naturale, Via Transilvanica oferă acces la unele dintre cele mai importante obiective culturale ale României.

În Bucovina, traseul trece prin apropierea mănăstirilor pictate Sucevița și Moldovița, monumente incluse în patrimoniul UNESCO.

Drumeții au ocazia să descopere și tradiții locale, precum încondeierea ouălor, meșteșug practicat de generații întregi în satele din zonă.

Cea mai lungă galerie de artă în aer liber din România

Unul dintre elementele care diferențiază Via Transilvanica de alte trasee europene este sistemul de borne sculptate.

Fiecare kilometru este marcat de o bornă din granit realizată de artiști români și internaționali. Nu există două borne identice, iar împreună formează o impresionantă galerie de artă în aer liber care se întinde pe peste 1.600 de kilometri.

Euronews remarcă faptul că drumeții ajung să aștepte cu nerăbdare fiecare nouă bornă descoperită pe traseu, sculpturile reprezentând personaje istorice, animale, simboluri culturale sau creații abstracte.

Un traseu tot mai popular în Europa

Popularitatea Via Transilvanica continuă să crească.

În 2026, organizația Tășuleasa Social a anunțat îmbunătățirea unor sectoare din Bucovina și extinderea traseului cu încă aproximativ 200 de kilometri către Brașov.

În același timp, operatori internaționali de turism au început să includă traseul în ofertele lor. Euronews notează că Intrepid Travel a lansat un circuit dedicat Via Transilvanica și a devenit primul tour-operator global care promovează segmentul nordic al traseului.

Pachetul turistic de 10 zile pornește de la 2.340 euro de persoană și include cazare, transport, ghid local, drumeții ghidate, mese și alte activități.

„O experiență de neuitat, înconjurată de cele mai frumoase peisaje pe care le-am văzut vreodată! Priveliști care îți taie respirația, timp activ petrecut în aer liber și un ghid local, evident pasionat de istoria și mediul local – toate s-au reunit pentru o excursie minunată, cu un grup minunat de oameni pe care nu-i voi uita. Recomand cu căldură acest loc”, a scris Chloe, o turistă care a încercat acest pachet în luna mai.

Pentru tot mai mulți turiști străini, Via Transilvanica devine alternativa autentică la traseele celebre din vestul Europei, oferind combinația rară dintre natură sălbatică, patrimoniu cultural, ospitalitate locală și experiențe autentice în inima României.

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