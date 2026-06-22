Ludovic Orban: „România e într-un moment de răscruce”

Libertatea: – Ce vrea să însemne mesajul dv., dincolo de ceea ce poate fi citit ad-litteram?

Ludovic Orban: – Este un avertisment izvorât din cunoașterea profundă a politicii și a jocurilor de tot felul. De asemenea, abia acum pot spune că încep să-l cunosc și pe Nicușor Dan. Vorbele mele au în spate o strategie, pe care nu o pot dezvălui acum. România e într-un moment de răscruce, gardul încă este vopsit pe afară în timp ce leoparzii mișună printre noi.

Ludovic Orban, despre transformarea lui Nicușor Dan: „Văd o probabilitate mare de control asupra sa”

Libertatea: – Ați lucrat cu Nicușor Dan, l-ați susținut, l-ați apreciat…

Ludovic Orban: – Părea genul de om drept, intransigent, în afara oricăror compromisuri. Era nevoie de așa ceva în politică, nu uitați că l-am susținut fără echivoc în lupta pentru Primăria Bucureștiului.

Libertatea: – Ce s-a schimbat la dânsul?

Ludovic Orban: – Văd o probabilitate mare de control asupra sa. Pare preluat pas cu pas de niște oameni care au știut să-l influențeze, să-i ocupe timpul și mintea. E schimbat total.

Scandalul fotografiei cu șeful SPP la masă cu politicienii: „De neconceput într-o democrație”

Libertatea: – Poza de ieri, cu Serviciile amestecate cu politica de top, a doua apărută după multă vreme, cum o găsiți?

Ludovic Orban: – Șeful SPP nu are cum să stea vreodată prin restaurante, la masă, cu președintele României și nici cu politicieni. Așa ceva e de neconceput într-o democrație.

Libertatea: – Era un bodyguard în misiune, păzea președintele de răul suprem…

Ludovic Orban: – Nu este asta treaba dânsului, SPP are oameni foarte pregătiți și antrenați pentru așa ceva. Imaginați-vă că acela care a făcut poza avea în mâini o armă de foc, în loc de telefon sau aparat foto. Ce fel de securitate i s-a asigurat președintelui în acel loc public?!

Libertatea: – La nivel personal, noul Nicușor Dan e diferit de cel pe care l-ați cunoscut?

Ludovic Orban: – Nu intru în detalii de acest tip.

Vezi pe Libertatea subiectele la română la Evaluarea Națională 2026!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE