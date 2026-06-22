În cadrul acestui program, energia electrică este oferită gratuit în anumite intervale orare, iar consumul în aceste perioade a crescut cu 28,6% față de luna mai.

Peste 70 MWh consumați gratuit

Conform PPC Energie, cei 5.000 de clienți care participă în program au consumat în total 71 MWh de energie electrică la un preț de 0 lei/kWh, în cele șase intervale orare comunicate anterior.

Aproximativ 83% dintre aceștia, adică 4.193 de locuri de consum, și-au ajustat comportamentul pentru a utiliza mai multă energie în intervalele gratuite, contribuind astfel la o utilizare mai eficientă a energiei disponibile în rețea.

„Programul Energie Electrică Activă Zero pune în valoare beneficiile energiei solare împreună cu infrastructura de contorizare inteligentă pentru a pune la dispoziția clienților, în anumite intervale orare, energie activă la un cost zero. Suntem primul furnizor din România care oferă clienților posibilitatea de a beneficia de excedentul de energie solară fotovoltaică în intervalele din zi în care aceasta este produsă”, a declarat Ionuț Dună, Director General PPC Energie.

Programul PPC cu energie gratuită: consum în creștere cu 28%

Din datele oferite de companie, 78% dintre participanți au deschis notificările trimise cu privire la intervalele gratuite, semn că utilizatorii sunt interesați să profite de beneficiile programului.

În prima jumătate a lunii iunie, valoarea totală a energiei oferite gratuit clienților a fost estimată la 61.000 lei. Aceste economii vor fi reflectate pe facturile lunare sub denumirea „Bonus Campanie Energie Activă Zero”.

Fiecare client va primi și un raport detaliat prin e-mail, care va include consumul realizat în intervalele gratuite, împreună cu informații despre zilele și orele respective.

Raportat la Uniunea Europeană, românii plătesc cel mai scump curent. În restul țărilor din UE, facturile pentru energie electrică au scăzut în medie cu 5,4%, în 2025, potrivit datelor Eurostat.

România însă a înregistrat o creştere de 58,6% a preţului energiei electrice pentru consumatorii casnici faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Care sunt condițiile ca să intri în programul Energie Electrică Activă Zero

Programul „Energie Electrică Activă Zero” se va desfășura până în septembrie 2026, cu o bază de 5.000 de clienți și este primul de acest tip din România.

Scopul său este de a valorifica energia solară produsă în exces în anumite momente ale zilei și de a încuraja un consum mai flexibil. Participanții trebuie să aibă contoare inteligente integrate în sistemul de măsurare.

Cel mai recent interval gratuit de consum a fost programat pe 19 iunie 2026, între orele 11:00 și 17:00, iar notificările au fost trimise clienților cu cel puțin 12 ore înainte.

Cum funcționează programul cu energie gratis

Intervalele orare în care clienții vor beneficia de energie electrică activă la cost 0 lei/kWh vor fi comunicate acestora prin e-mail și prin notificare în aplicația myPPC, cu minimum 12 ore în avans.

„Programul-pilot Energie Electrică Activă Zero urmărește să transmită către clienții PPC Energie beneficiile producției de energie fotovoltaică și ale digitalizării infrastructurii energetice. Astfel, economiile făcute de clienți vor fi cu atât mai mari, cu cât aceștia vor putea utiliza mai multă energie electrică în intervalele orare cu cost zero”, declara Ionuț Dună, director general PPC Energie, la lansarea programului.

Contractul de furnizare de energie electrică nu se va schimba, prețul contractual și condițiile de furnizare nu se modifică.

PPC Energie, unul dintre cei mai mari furnizori de energie electrică din România, are circa 3 milioane de clienți, atât casnici, cât și companii și instituții, printr-o rețea de 80 de magazine răspândite pe întreg teritoriul țării.

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