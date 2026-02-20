Ritmul alarmant de lent al lucrărilor pe secțiunea Brașov-Apața riscă să amâne finalizarea proiectului mult dincolo de orizontul anului 2030, transformând, totodată, Gara Brașov într-o zonă critică pentru siguranța pasagerilor.

Ofertă depășită și capacitate tehnică pusă la îndoială

Contractele pentru modernizarea celor 112 kilometri de pe ruta Brașov-Sighișoara (din care 61 km pe un traseu complet nou) au fost semnate în 2020, după o procedură de achiziție care a trenat trei ani.

Subsecțiunea Brașov-Apața, ce măsoară 35 de kilometri de cale ferată relativ dreaptă, este gestionată de asocierea Euroconstruct.

Reprezentanții asociației critică dur performanța constructorului: „Dacă nu era de ajuns Aktor, avem și Euroconstruct pe Brașov-Apața”.

Potrivit ONG-ului, proiectul a fost compromis încă de la început, deoarece contractul a fost semnat pe baza unor prețuri din 2017, greu de susținut în contextul economic actual.

La acest deficit financiar se adaugă o capacitate tehnică limitată a constructorului, precum și apatia factorului politic și a administrației feroviare de stat.

Realitatea din teren

Întârzierile nu se traduc doar în termene ratate, ci și în riscuri iminente pentru viața pasagerilor și blocaje masive pe șantier:

Pericol în Gara Brașov: Din cauza montării unor macazuri, operațiune estimată să dureze aproximativ trei luni, trenurile de pe ruta Sighișoara sunt deviate pe linia 8. Astfel, călătorii sunt forțați să traverseze la nivel liniile 1-7 pentru a ajunge la peron, o situație pe care Pro Infrastructură o descrie drept un veritabil „pericol de moarte”.

Șantiere-fantomă: Pe traseu există sectoare complet neatinse de utilaje, precum Feldioara-Apața.

Lucrări depășite de complexitate: Viaductul de aproape 2 kilometri de la Măieruș este abia la stadiul de început, asociația sugerând că o lucrare de o asemenea anvergură este „aparent mult peste puterile Euroconstruct".

Un nod strategic blocat

Tronsonul Brașov-Sighișoara este o componentă esențială a coridorului principal feroviar european Rin–Dunăre.

Situația actuală, catalogată drept un „dezastru vizibil zilnic”, nu afectează doar navetiștii și turiștii, ci strangulează traficul de marfă de-a lungul întregii rețele naționale, cu implicații economice majore.

