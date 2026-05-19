INVENTIFORCE a ajuns la nivel internațional la prima participare

Echipa se numește INVENTIFORCE și este formată din Filip I., Albert A., Ștefan P., Călin I., Rareș O. și Casian G., elevi la Colegiul Național „Andrei Mureșanu”, Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” și Școala Gimnazială Nr. 27 „Anatol Ghermanschi”. Copiii au 13 ani și sunt prima echipă din Brașov care va reprezenta România la Asia Pacific Open Championship 2026, etapa internațională a competiției FIRST LEGO League Challenge.

„Calificarea la Asia Pacific Open Championship 2026 a venit exact la momentul potrivit. Cel mai valoros lucru în această competiție nu este doar robotica, ci procesul prin care copiii învață să cerceteze o problemă reală, să lucreze în echipă și să transforme o idee într-un prototip funcțional”, a transmis Dan Cotcoriciu, mentor coordonator, cu experiență în IT, automatizări și robotică educațională.

Performanța este cu atât mai importantă cu cât echipa INVENTIFORCE este la prima participare în acest concurs. Copiii s-au reunit în toamna anului 2025, în cadrul atelierelor de robotică, au lucrat în weekenduri și în vacanțe școlare, au învățat să construiască și să programeze roboți și, în paralel, au dezvoltat proiectul inovativ cu care vor merge acum în Australia.

În ianuarie 2026, echipa a obținut locul 2 la etapa regională FIRST LEGO League de la Alba Iulia, unde au participat alături de alte 21 de echipe. În martie, copiii s-au clasat pe locul 5 la etapa națională de la București, în competiție cu alte 30 de echipe, iar în mai 2026, au primit calificarea pentru Asia Pacific Open Championship 2026.

Asia Pacific Open Championship 2026 va avea loc la Sydney, în iulie

Asia Pacific Open Championship 2026 va avea loc la Macquarie University, în Sydney, între 9 și 12 iulie 2026. La competiție vor participa 60 de echipe selectate din mai multe țări. Elevii din Brașov vor prezenta robotul construit de ei, proiectul de inovație și felul în care au lucrat ca echipă.

Tema sezonului 2025-2026 este „UNEARTHED”, iar copiii au fost provocați să exploreze trecutul cu ajutorul tehnologiei viitorului și să găsească soluții pentru probleme reale întâlnite de arheologi.

Totuși, juriul le-a recomandat copiilor să dezvolte mai clar partea mecanică și constructivă a prototipului, astfel încât soluția să arate și mai bine contribuția proprie a echipei.

SITRONIC X5 2.0, o sită inteligentă care îi poate ajuta pe arheologi

Proiectul echipei din Brașov se numește SITRONIC X5 2.0 și pornește de la o problemă concretă din arheologie. Cernerea solului este o muncă repetitivă, consumă mult timp, iar obiectele mici sau fragile pot fi greu de observat.

Soluția gândită de elevi este o sită automatizată care cerne solul și poate detecta obiecte ascunse. Sistemul este proiectat să se oprească atunci când identifică un obiect important, astfel încât acesta să poată fi recuperat în siguranță.

Proiectul a fost validat prin discuții cu arheoloaga Lucica Savu, iar la etapa națională FIRST LEGO League a fost apreciat de juriu pentru tema aleasă, colaborarea dintre domenii și modul în care copiii au îmbinat mai multe concepte tehnice. În fișa de evaluare, proiectul a primit aprecieri la nivelul „Exceeds” pentru cercetare, planificare, implicarea membrilor echipei, prototip și procesul de îmbunătățire pe baza feedbackului.

Părinții și mentorii copiilor suportă singuri costurile

Participarea la competiția din Australia este susținută, în acest moment, de părinți și de mentorii echipei. Ei au cumpărat deja kituri de robotică, hardware, echipamente de programare și antrenament și au achitat taxele de înscriere la concursuri.

Costurile cele mai mari rămân însă cele pentru deplasarea la Sydney: bilete de avion, cazare și cheltuieli legate de participarea la competiție, iar Fundația Comunitară Brașov oferă sprijinul financiar pentru echipă.

Între 29 aprilie și 2 mai 2026, patru echipe românești de liceu au ocupat primele patru locuri la nivel mondial la FIRST Tech Challenge World Championship, desfășurat la Houston, în Statele Unite.

