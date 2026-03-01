Victima, extrasă prin troliere

Alarma s-a dat prin serviciul 112, salvatorii montani fiind solicitați să intervină în zona Colții Găinii. Turista suferise un traumatism sever la genunchiul stâng și se afla în imposibilitatea de a mai continua drumul.

Pentru a scurta timpul de reacție și a evita o operațiune terestră de lungă durată, Salvamont Zărnești a solicitat intervenția elicopterului din cadrul Punctului de Operare Aeromedicală (POA) Brașov.

Un salvator montan a fost inserat din elicopter direct la locul incidentului, a imobilizat membrul afectat al victimei, după care femeia a fost extrasă prin troliere și predată în siguranță unui echipaj medical SMURD.

Alertă de avalanșă în Parcul Național Piatra Craiului

Profitând de zborul de recunoaștere efectuat sâmbătă, echipele Salvamont au evaluat condițiile din teren, concluzia fiind una îngrijorătoare pentru iubitorii drumețiilor montane.

Potrivit experților, masivul prezintă în acest moment un risc major de avalanșă, manifestat diferit în funcție de versant:

Pe fața estică: Din cauza expunerii puternice la soare, există un pericol ridicat de declanșare a avalanșelor umede, specifice perioadei de primăvară.

Pe fața nord-vestică: Persistă zăpada uscată (tip powder) pe pereții stâncoși, iar văile au acumulat depozite masive, generând un risc semnificativ de avalanșe de zăpadă uscată.

„Recomandăm maximă prudență în alegerea rutelor și o evaluare atentă a condițiilor din teren”, au transmis reprezentanții Salvamont Zărnești, care au ținut să mulțumească echipajului aero de la Brașov pentru promptitudine și i-au urat victimei însănătoșire grabnică.

