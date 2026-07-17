Suspectul, în vârstă de 37 de ani, este acuzat că a ridicat miercuri, în jurul orei 18:00, „o dronă lângă amplasamentul unei companii de armament” din München.

„Există suspiciunea că ar fi făcut, cu această dronă, fotografii sensibile și înregistrări video sensibile în ceea ce privește securitatea națională pentru a le transmite unei entități străine sau unei organizații interzise”, se arată în comunicat.

Ancheta este condusă de unitatea de combatere a extremismului și terorismului.

De luni de zile, Germania și alte țări europene se confruntă cu incidente misterioase cu drone în zone sensibile pentru securitatea națională și civilă, cum ar fi aeroporturi, baze militare și centrale electrice.

Germania, cel mai important susținător militar al Ucrainei, dă vina pe Rusia pentru că duce împotriva sa o campanie de spionaj, sabotaj și destabilizare. Moscova neagă acuzațiile care i se aduce, în pofida evidențelor.

De această dată, anchetatorii nu au oferit nicio informație despre „entitatea străină” sau „organizația interzisă” care a ordonat actul de spionaj comis de bărbatul în vârstă de 37 de ani originar din Republica Moldova.

Suspectul a fost arestat miercuri seara în apropierea locului incidentului și se află de atunci în arest preventiv.

Mai mulți actori din industria militară au instalații în München, printre care producătorul franco-german de tancuri KNDS, producătorul european de avioane Airbus Defence and Space și întreprinderea specializată în electronică de apărare Hensoldt. Orașul bavarez reprezintă totodată un teren propice pentru start-up-urile din domeniul apărării.

Berlinul a acordat recent poliției federale și Bundeswehr-ului puterea de a doborî drone pe teritoriul german.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE