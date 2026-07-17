Brenda Fricker, una dintre cele mai cunoscute actrițe irlandeze, a murit la vârsta de 81 de ani. Premiată cu Oscar pentru rolul din „My Left Foot” și cunoscută publicului din întreaga lume pentru interpretarea Doamnei Porumbeilor din „Singur acasă 2”, artista a avut o carieră de peste cinci decenii în film, televiziune și teatru.

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fBrenda Fricker a murit la 81 de ani

Actrița irlandeză Brenda Fricker, câștigătoare a premiului Oscar pentru rolul din filmul „My Left Foot” („Piciorul meu stâng”), s-a stins din viață la vârsta de 81 de ani. Decesul a fost confirmat de agentul său, Phil Belfield.

Brenda Fricker a intrat în istorie în anul 1990, când a devenit prima femeie din Irlanda care a câștigat un premiu Oscar pentru interpretare. Distincția pentru „Cea mai bună actriță în rol secundar” i-a fost acordată pentru rolul mamei personajului interpretat de Daniel Day-Lewis în filmul regizat de Jim Sheridan.

A rămas în memoria publicului prin rolul din „Singur acasă 2”

Deși a avut o carieră impresionantă, pentru milioane de spectatori din întreaga lume Brenda Fricker va rămâne asociată cu rolul „Doamnei cu porumbeii” din filmul „Singur acasă 2: Pierdut în New York”, lansat în 1992.

Totodată, actrița a interpretat-o pe asistenta Megan Roach în serialul BBC „Casualty”, rol pe care l-a jucat începând din 1986. Ultima sa apariție în producție a avut loc în 2010. Printre filmele importante din cariera sa se mai numără „Omagh”, „A Man of No Importance” și „The Field”.

Mesajul transmis de agentul actriței

După anunțul decesului, agentul său, Phil Belfield, a transmis un mesaj emoționant. „Nu vom mai vedea niciodată pe cineva ca ea, iar lumea este mai săracă fără prezența ei.”

Acesta a adăugat: „A fost o onoare să o cunosc, să o iubesc și să lucrez alături de ea. Va avea întotdeauna un loc în inima mea și în inimile atât de multor fani ai filmului și televiziunii din întreaga lume.”

O carieră începută în jurnalism și continuată pe scenă

Brenda Fricker s-a născut la Dublin. Mama sa, Bina, originară din comitatul Kerry, a fost profesoară de limbi străine la Stratford College, iar tatăl său, Desmond Fricker, a lucrat atât în cadrul Ministerului Agriculturii din Irlanda, cât și ca jurnalist la publicația The Irish Times.

Debutul său în cinematografie a avut loc în 1964, în ecranizarea romanului „Of Human Bondage” de W. Somerset Maugham. Au urmat roluri în serialele „Coronation Street” și „Tolka Row”, considerată prima telenovelă produsă în Irlanda.

După succesul obținut cu „My Left Foot”, actrița a primit numeroase roluri în producții americane și a urcat pe scene importante, precum Royal National Theatre și Royal Court Theatre din Londra.

O viață marcată și de momente dificile

Brenda Fricker a fost căsătorită cu Barry Davis între 1979 și 1988. De-a lungul vieții, actrița a rămas însă și cu suferințe profunde. A fost însărcinată de șase ori, dar fiecare sarcină s-a încheiat prin pierderea copilului.

Despre fostul său soț declara: „Omul acela a fost extraordinar. Cu adevărat extraordinar.”

În ultimii ani, în volumul autobiografic „She Died Young: A Life in Fragments” („A murit tânără: o viață în fragmente”), Brenda Fricker a dezvăluit că în copilărie a fost victima abuzurilor sexuale.

Ultimul rol și felul în care privea actoria

La începutul acestui an, Brenda Fricker a fost apreciată pentru interpretarea din filmul experimental „The Swallow”, regizat de Tadhg O’Sullivan.

Într-un interviu acordat publicației The Irish Times în 2025, actrița vorbea cu modestie despre profesia pe care a practicat-o întreaga viață. „Ca actor nu ești un artist, dar ești înconjurat de oameni artiști. Asta face ca acest loc să fie unul minunat. Eu încă privesc actoria ca pe un joc.”, declara Brenda Fricker.

Prin rolurile sale din film, televiziune și teatru, Brenda Fricker a rămas una dintre cele mai apreciate actrițe ale Irlandei și o prezență memorabilă pentru generații întregi de spectatori.

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