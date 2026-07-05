„Lucrările de sâmbătă nu au reușit să restabilească alimentarea cu energie electrică a stației” , au transmis reprezentanții companiei printr-un comunicat.

Astfel, locuitorii din Bogata, Dopca, Mateiaș și Racoș vor continua să fie afectați de lipsa apei potabile cel puțin până duminică.

Pentru urgențe, cisterne cu apă vor fi amplasate în centrul fiecărei localități. „Acestea vor fi realimentate ori de câte ori va fi necesar” , au adăugat surse din cadrul companiei. În același timp, este asigurată rezerva de apă pentru intervenții în caz de incendiu.

Momentan, nu există un termen pentru reluarea alimentării cu apă. „Locuitorii vor fi informați pe măsură ce lucrările avansează. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și mulțumim pentru răbdare și înțelegere” , au mai declarat reprezentanții Companiei Apa Brașov, conform mytex.

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