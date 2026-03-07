Podul vechi dintre Săcele și Cheia, de pe DN1A, demolat aproape în totalitate

Demolarea vechiului pod de pe DN1A, între Săcele și Cheia, în zona Brădet, este aproape finalizată, a anunțat Direcția Regională Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov, relatează Newsbv.ro.

Lucrările de demolare și pregătire a zonei pentru construcția noului pod peste râul Tărlung au ajuns în etapa finală.

Când ar urma să fie gata noul pod peste râul Tărlung

Noul pod, destinat să asigure o circulație rutieră mai sigură și mai eficientă, va fi finalizat în termen de aproximativ un an.

„Se apropie de final lucrările de demolare a vechiului pod de pe DN1A, între Săcele și Cheia, în zona Brădet. În acest moment, în zonă se circulă deviat pe un pod provizoriu până la încheierea lucrărilor de reconstrucție a podului de peste râul Tărlung. Lucrările vor dura aproximativ un an, după care circulația se va muta pe noul pod”, a transmis DRDP Brașov, într-o postare pe Facebook.

Șoferii au la dispoziție un pod provizoriu între Săcele și Cheia

În prezent, traficul rutier se desfășoară în condiții de siguranță pe un pod provizoriu.

„ În acest moment în zonă se circulă deviat pe un pod provizoriu până la încheierea lucrărilor de reconstrucție a podului de peste râul Tărlung.”, mai anunță Direcția Regională Drumuri și Poduri Brașov.

Proiectul este esențial pentru a îmbunătăți siguranța rutieră și pentru a asigura un flux de trafic optim între Săcele și Cheia.