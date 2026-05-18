Cei trei adolescenți au intrat într-un bloc aflat în reabilitare

Tragedia s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, după miezul nopții, pe ploaie și întuneric. Blocul este în proces de reabilitare termică, iar cei trei adolescenți nu locuiau acolo. Cei trei copii ar fi intrat în bloc fără probleme, pentru că ușa de acces nu era asigurată. Imobilul se află de mai multe luni în reabilitare, iar locatarii spun că accesul în clădire nu mai este controlat.

„Intră cine vrea și cine nu vrea în blocul ăsta!”, a spus un locatar pentru Știrile ProTV.

Potrivit aceleiași surse, blocul nu avea interfon funcțional, iar ușa de la ultimul etaj, care duce spre terasă, era descuiată. De acolo, adolescenții ar fi ajuns pe acoperiș printr-un geam.

Veniseră să vadă orașul de sus și să facă fotografii

Unul dintre băieții care o însoțeau pe fată a fost audiat de polițiști, în prezența tatălui său. El le-ar fi spus anchetatorilor că au mers pe terasa blocului ca să vadă orașul noaptea și să facă fotografii.

Potrivit Observator News, anchetatorii verifică mai multe ipoteze. Camerele de supraveghere i-au surprins pe cei trei tineri urcând spre ultimul etaj, după miezul nopții. Unul dintre băieți și-ar fi tras gluga pe cap când a observat camera.

Ajunși pe terasa blocului, fata le-ar fi dat geanta celor doi prieteni, spunând că vrea să sune pe cineva, apoi s-a îndepărtat și a dispărut din raza lor vizuală. Băieții le-ar fi spus polițiștilor că au auzit o bubuitură și atunci și-au dat seama că adolescenta căzuse.

După 22 de minute petrecute pe bloc, cei doi au fost filmați coborând în fugă pe scări, unul dintre ei având geanta fetei pe umăr. Unul dintre băieți a sunat la 112 și le-ar fi sugerat polițiștilor că ar putea fi vorba despre o sinucidere, însă anchetatorii iau în calcul și varianta unui accident.

Fata a fi căzut de la cel puțin 40 de metri

Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut să o salveze pe adolescentă și au declarat decesul. Fata ar fi căzut de la cel puțin 40 de metri. Anchetatorii iau în calcul ipoteza că adolescenta ar fi urcat de pe terasă pe o platformă, iar în întuneric s-ar fi împiedicat. Balustrada, înaltă de aproximativ 80 de centimetri, nu a mai putut împiedica tragedia.

Polițiștii au analizat și imagini surprinse de camerele de supraveghere și se pare că tânăra, care se pare că era crescută de o mătușă, ar fi stat aproape de marginea clădirii cu telefonul în mână, în timp ce încerca să facă fotografii.

Oamenii legii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă audierile. Anchetatorii vor să stabilească exact ce s-a întâmplat în ultimele minute înainte de cădere și dacă a fost vorba despre un accident sau despre un gest intenționat.

