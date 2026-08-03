O scrisoare trimisă sub pseudonimul „Boris Marius”

Toată povestea a ieșit la iveală pe 18 iunie 2026, când administratorul unei firme din București a primit la sediul societății o scrisoare trimisă prin poștă. Mesajul, expediat dintr-o comună din județul Constanța sub pseudonimul „Boris Marius”, conținea amenințări explicite și extrem de grave.

Potrivit anchetatorilor, suspectul i-a cerut fostului patron să îi achite 600.000 de euro în termen de 20 de zile. În caz contrar, bărbatul a amenințat că îi va împușca fiul. Anchetatorii arată că la baza acestui gest stau „resentimente profunde”, generate de un proces penal anterior în care fostul angajator i-a cerut despăgubiri civile de o valoare însemnată, aducându-l pe bărbat în dificultăți financiare și familiale.

Planificat ca în filme: cartelă nouă, mobil dedicat și urmărire de doi ani

Pentru a-și pierde urma, inculpatul a acționat după un plan minuțios. A trimis scrisoarea dintr-o localitate unde nu are nicio legătură cu viața personală sau profesională și și-a cumpărat special un telefon mobil și o cartelă SIM nouă, folosite exclusiv pentru punerea în aplicare a șantajului.

Mai mult, în scrisoare, bărbatul și-a avertizat fostul șef să nu meargă la poliție, susținând că îl monitorizează de aproximativ doi ani și că îi cunoaște toate traseele. Acesta a amenințat că, dacă va simți că a fost denunțat, va abandona cererea de bani și va „trece direct la fapte”.

Suspectul are două arme letale. Procurorii cer arestarea preventivă

Gravitatea situației este sporită de faptul că suspectul este membru într-o asociație de vânătoare și deține în mod legal două arme letale, lucru ce a sporit starea de temere a victimei.

Duminică, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore de către anchetatori. Procurorii au formulat deja o propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele inculpatului, iar judecătorii urmează să se pronunțe în cursul zilei de astăzi cu privire la această măsură.

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