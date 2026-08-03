„Deși toate firmele controlate aveau documentele legale în regulă și respectau parametrii autorizați, nu am putut stabili o cauză directă și exclusivă a mirosului”, a declarat prefectul George Toderașc. În cazul uneia dintre ferme, autoritățile au dispus măsuri tehnice pentru respectarea Planului de Fertilizare, dar nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale.

Datele din stațiile automate de monitorizare a calității aerului din Galați (15–20 iulie 2026) au confirmat că nivelul poluanților atmosferici s-a menținut în limitele admise pentru protecția sănătății umane. Totuși, fenomenul persistent a ridicat semne de întrebare în rândul cetățenilor afectați.

Prefectul Toderașc a dat asigurări că „monitorizarea instituțiilor va fi continuă pentru a asigura un mediu curat și protejarea populației”.

Autoritățile se angajează să intervină rapid în cazul unor sesizări viitoare și să colaboreze strâns pentru a elimina orice posibilă sursă de poluare. Instituția Prefectului a mulțumit echipelor implicate pentru eforturile depuse și a subliniat angajamentul de a proteja calitatea vieții locuitorilor din Galați.

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