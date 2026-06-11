„Absolvirea studiilor universitare reprezintă încununarea unui vis purtat în suflet timp de zeci de ani”

„Amalia, cunoscută de cei apropiați drept Lia, este cea mai vârstnică studentă a Universității Babeș-Bolyai și, potrivit datelor publice, cea mai vârstnică studentă din România.

Născută la Cluj, în 14 februarie 1936, a absolvit liceul cu media generală 10, însă regimul comunist i-a întrerupt visul de a urma studii universitare, după condamnarea politică a tatălui său. Abia în anul 2023, la vârsta de 87 de ani, și-a împlinit acest vis, înscriindu-se la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, iar absolvirea studiilor universitare reprezintă încununarea unui vis purtat în suflet timp de zeci de ani”, a transmis Mitropolia Clujului, relatează publicația locală Monitorul Cluj.

Povestea de viață a celei mai în vârstă studente din România

Născută într-o familie credincioasă, Amalia-Susana Tușa a avut un început promițător, absolvind liceul cu media generală 10. Totuși, destinul său academic a fost întrerupt de regimul comunist, care în 1949 l-a condamnat politic pe tatăl său, împiedicând-o să urmeze studii universitare. În urma acestui eveniment, viața sa a luat o altă direcție, dedicându-se familiei și muncii în sectorul TESA, unde a activat inclusiv ca șefă de sindicat.

Credința a rămas un punct central al vieții sale, Amalia-Susana Tușa mărturisind că a fost crescută în spirit religios de o familie profund credincioasă.

„Mă consider o persoană credincioasă. Am și rădăcini – străbunicul meu a fost preot. Am fost crescută în acest spirit. Îmi place să învăț; toată viața am învățat și sunt dornică de lucruri noi”, a declarat aceasta, conform publicației locale Cluj.ro.

De-a lungul vieții, Amalia-Susana Tușa a trecut prin numeroase încercări, dar a privit fiecare dificultate ca pe o lecție divină.

„Orice primim, rău sau bine, să acceptăm, pentru că toate au un rost în viață. (…) Omul trebuie să le primească și pe cele mai puțin bune. Încercările îl apropie pe om de Dumnezeu”, a subliniat ea.

Amalia Tușa spune că tinerii „nu sunt suficient de curioși”

Amalia Tușa consideră că tinerii nu mai au curiozitatea de a descoperi tot felul de lucruri. Ea a mai spus că tinerii nu sunt destul de punctuali și că bunele maniere lipsesc.

„Nu sunt suficient de curioși. Uneori nu întreabă, nu insistă să înțeleagă”.

De asemenea, observă schimbări în societate care o îngrijorează: oamenii au devenit mai superficiali, mai ușor de influențat, iar „omenia s-a diminuat”, mai ales la oraș.

„Ce nu s-a schimbat? Minciuna. Și răutatea”, adaugă Amalia.

Deși a trecut prin patru căsătorii, boli și numeroase dificultăți, Amalia Tușa a rămas un om optimist și plin de viață. Dacă ar scrie o carte despre viața sa, titlul ar fi simplu: „Supraviețuire”.











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