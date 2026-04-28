Ciprian a plecat la o plimbare cu motocicleta și nu s-a mai întors

Accidentul s-a produs sâmbătă, 25 aprilie 2026, în timpul unei ieșiri cu motocicleta, alături de mai mulți prieteni. Conform informațiilor apărute până acum, bărbatul s-ar fi izbit violent de un parapet, după o depășire. Impactul a fost fatal, iar clujeanul și-a pierdut viața pe loc.

Ciprian împlinise 40 de ani cu puțin timp înainte de accident. În urma lui rămân un copil, soția, mama, surorile, rudele, prietenii și oamenii care l-au cunoscut.

Tatăl lui Ciprian a murit tot în aprilie, pe 26

Moartea lui Ciprian a lovit familia cu atât mai puternic, cu cât vine la patru ani după o altă pierdere grea. În 26 aprilie 2022, familia își conducea tatăl pe ultimul drum. Acum, aproape în aceeași zi a anului, rudele trebuie să își ia rămas-bun și de la Ciprian.

Sora lui a transmis un mesaj emoționant, în care vorbește despre cele două date care au schimbat viața familiei. Ea a scris că, în loc să îl plângă împreună pe tatăl lor, familia a ajuns acum să îl plângă și pe Ciprian.

„Cum oare să acceptăm soarta asta?”, a scris sora bărbatului, într-un mesaj citat de Știri de Cluj.

Femeia a amintit cele două zile, 26 aprilie 2022 și 25 aprilie 2026, ca pe două momente care au lăsat în urmă un gol greu de dus.

„Ai lăsat în urmă pe iubitul tău fiu”

Într-un alt mesaj, sora lui Ciprian a vorbit despre copilul rămas fără tată și despre familia care trebuie acum să învețe să trăiască fără el.

Ea a scris că fiul bărbatului va trebui să se obișnuiască „cu lipsa ta, cu dorul tău”, iar familia rămâne cu amintirile și cu durerea unei despărțiri venite prea devreme. Mesajul a fost distribuit și comentat de oameni care l-au cunoscut pe clujean.

Cei apropiați spun că Ciprian era tată, soț, fiu, frate și prieten, iar vestea morții lui a venit ca un șoc pentru comunitatea din Gherla.

Prietenii îl descriu ca pe un om bun și mereu zâmbitor

După anunțul morții, mai multe mesaje de condoleanțe au fost publicate de persoane care l-au cunoscut. Una dintre ele l-a descris pe Ciprian ca pe un om cald, bun și mereu cu zâmbetul pe buze.

„E atât de greu să vorbim despre tine la trecut”, a scris o persoană apropiată familiei, potrivit aceleiași surse.

Cei care l-au cunoscut spun că era un om respectat și apreciat, gata să ajute și să fie aproape de cei din jur. Moartea lui a lăsat în urmă nu doar durerea familiei, ci și tristețea unei comunități întregi.

Comunitatea motocicliștilor din Gherla s-a mobilizat pentru a-i aduce un ultim omagiu, atunci când trupul lui Ciprian va fi adus acasă. Prietenii și cei care i-au împărtășit pasiunea pentru motociclete vor să îl conducă pe ultimul drum.

Incredibil, ce transformare! E de nerecunoscut! Cum arată Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
O recunoști? Este femeia care stă de 20 de ani în spatele președintilor României. Dar puțini știu unde s-a născut. Așa a început cariera ei
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Portarul huligan a șocat Spania! » Scene violente în „șocul” pentru evitarea retrogradării
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!

Fundația Ringier și Asociația Magic, împreună, în programul umanitar MagiCARE, pentru copiii diagnosticați cu cancer. În lupta cu boala, micuții suferinzi pot fi tratați în străinătate, pe cheltuiala statului, dacă în România nu sunt soluții medicale
Benzina s-a scumpit, iar motorina a trecut de 9 lei, marți, 28 aprilie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Fostul combinat din Oțelu Roșu, readus la viață. Uzina lui Umbrărescu schimbă fața orașului monoindustrial
„Triatlonul Imposturii” la Agenția pentru Sport. Angajatul care muncește 24 de ore pe zi, premii olimpice „din burtă” și baze sportive pierdute în acte
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți

Scarlett Johansson se plânge că „aplică de 20 de ani pentru un rol” și tot nu l-a obținut
Serialele la care se uită actorul Daniel Nuță: „Sunt la zi cu el”. Cum îl strigă fanii când îl văd pe stradă
„Ăsta da bărbat!” Ce spune Laura Cosoi despre soțul ei, singurul bărbat dintr-o casă cu 5 fetițe. Gestul făcut de Cosmin Curticăpean pentru mama lui i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Culoarul pentru salvare. Un proiect de lege vrea să schimbe regulile în trafic
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Imagini incredibile: Dan Alexa, repriză de box pe gazon!
Răzvan Lucescu, despre ultimele zile ale lui Mircea Lucescu: „Tatăl meu a simțit asta, a știut”
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Nicușor Dan a semnat demisia...
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Caz șocant în București. O femeie a ajuns în stare critică după un lifting facial: „Noi am pregătit acum, am luat sicriul, loc de veci..”

George Simion în 2024: „Nu bat palma cu PSD. Îmi dau demisia din toate funcțiile dacă AUR face alianță cu PSD”
Ilie Bolojan, în căutare de susținere pentru un guvern minoritar, dar resemnat în fața moțiunii: „PSD și AUR au în plan anticipatele”
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Georgianul Anzor Mekvabishvili, lecție de omenie printre români! Ce s-a întâmplat după meciul cu FC Argeș. Video
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal