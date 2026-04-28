Ciprian a plecat la o plimbare cu motocicleta și nu s-a mai întors

Accidentul s-a produs sâmbătă, 25 aprilie 2026, în timpul unei ieșiri cu motocicleta, alături de mai mulți prieteni. Conform informațiilor apărute până acum, bărbatul s-ar fi izbit violent de un parapet, după o depășire. Impactul a fost fatal, iar clujeanul și-a pierdut viața pe loc.

Ciprian împlinise 40 de ani cu puțin timp înainte de accident. În urma lui rămân un copil, soția, mama, surorile, rudele, prietenii și oamenii care l-au cunoscut.

Tatăl lui Ciprian a murit tot în aprilie, pe 26

Moartea lui Ciprian a lovit familia cu atât mai puternic, cu cât vine la patru ani după o altă pierdere grea. În 26 aprilie 2022, familia își conducea tatăl pe ultimul drum. Acum, aproape în aceeași zi a anului, rudele trebuie să își ia rămas-bun și de la Ciprian.

Sora lui a transmis un mesaj emoționant, în care vorbește despre cele două date care au schimbat viața familiei. Ea a scris că, în loc să îl plângă împreună pe tatăl lor, familia a ajuns acum să îl plângă și pe Ciprian.

„Cum oare să acceptăm soarta asta?”, a scris sora bărbatului, într-un mesaj citat de Știri de Cluj.

Femeia a amintit cele două zile, 26 aprilie 2022 și 25 aprilie 2026, ca pe două momente care au lăsat în urmă un gol greu de dus.

„Ai lăsat în urmă pe iubitul tău fiu”

Într-un alt mesaj, sora lui Ciprian a vorbit despre copilul rămas fără tată și despre familia care trebuie acum să învețe să trăiască fără el.

Ea a scris că fiul bărbatului va trebui să se obișnuiască „cu lipsa ta, cu dorul tău”, iar familia rămâne cu amintirile și cu durerea unei despărțiri venite prea devreme. Mesajul a fost distribuit și comentat de oameni care l-au cunoscut pe clujean.

Cei apropiați spun că Ciprian era tată, soț, fiu, frate și prieten, iar vestea morții lui a venit ca un șoc pentru comunitatea din Gherla.

Prietenii îl descriu ca pe un om bun și mereu zâmbitor

După anunțul morții, mai multe mesaje de condoleanțe au fost publicate de persoane care l-au cunoscut. Una dintre ele l-a descris pe Ciprian ca pe un om cald, bun și mereu cu zâmbetul pe buze.

„E atât de greu să vorbim despre tine la trecut”, a scris o persoană apropiată familiei, potrivit aceleiași surse.

Cei care l-au cunoscut spun că era un om respectat și apreciat, gata să ajute și să fie aproape de cei din jur. Moartea lui a lăsat în urmă nu doar durerea familiei, ci și tristețea unei comunități întregi.

Comunitatea motocicliștilor din Gherla s-a mobilizat pentru a-i aduce un ultim omagiu, atunci când trupul lui Ciprian va fi adus acasă. Prietenii și cei care i-au împărtășit pasiunea pentru motociclete vor să îl conducă pe ultimul drum.

