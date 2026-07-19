Momentul a fost înregistrat video de un șofer aflat în trafic, iar imaginile au devenit rapid virale, stârnind indignarea și uimirea internauților.

Pericol pe banda de urgență a autostrăzii

În înregistrarea realizată de martori se poate observa cum bărbatul înaintează fără nicio ezitare pe banda de urgență a autostrăzii.

În tot acest timp, autoturismele și camioanele de mare tonaj trec pe lângă el cu viteze care depășesc frecvent 100-130 km/h.

Deși situația poate părea bizară sau chiar absurdă la prima vedere, specialiștii în siguranță rutieră avertizează că gestul ascunde un pericol uriaș de accident.

O simplă neatenție din partea biciclistului, o eventuală pană, o manevră greșită a unui șofer sau curentul de aer puternic generat de vehiculele mari ar fi putut transforma această plimbare într-o tragedie de proporții.

În România, legislația rutieră interzice cu desăvârșire circulația bicicletelor, a pietonilor și a vehiculelor cu tracțiune animală pe autostrăzi. Aceste artere sunt destinate exclusiv autovehiculelor care pot dezvolta viteze ridicate, iar prezența unui element lent pe carosabil reprezintă un risc major de coliziune.

O problemă recurentă pe șoselele de mare viteză din România

Chiar dacă bărbatul a folosit banda de urgență, această secțiune a drumului nu este destinată circulației obișnuite. Ea este rezervată exclusiv opririlor în situații de avarie sau intervențiilor echipajelor de urgență (Ambulanță, Poliție, Pompieri).

Din păcate, cazul de pe Autostrada Transilvania nu este unul izolat. De-a lungul anilor, șoferii români au filmat de nenumărate ori pietoni care traversau autostrăzile, căruțe sau alți bicicliști rătăciți pe benzile de circulație din cauza ignoranței sau a interpretării greșite a indicatoarelor rutiere.

De fiecare dată, reprezentanții Poliției Rutiere au atras atenția că astfel de fapte pun în pericol vieți inocente și se sancționează cu amenzi usturătoare.

În acest moment, nu este clar pe unde a reușit biciclistul să pătrundă pe autostradă și nici ce distanță a parcurs pe acest traseu de mare viteză. Cert este că, dincolo de lipsa cronică a pistelor de biciclete din județ, alegerea unei astfel de rute este o decizie extrem de riscantă.

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