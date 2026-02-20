Reprezentanții fermei refuză dialogul

De la declanșarea anchetei, reprezentanții fermei au refuzat orice dialog. Aceștia au absentat de la conferința de presă organizată de autoritățile județene și nu au oferit nicio declarație anchetatorilor.

Contrastul este însă izbitor: deși animalele au fost lăsate să moară de foame sau de boli netratate, administratorii au încasat subvenții de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) în valoare de peste 10,5 milioane de lei.

Maria Forna, prefectul județului Cluj, a confirmat lipsa totală de cooperare a proprietarilor: „Nu au fost implicați, nu au dat declarații până acum, de la începerea anchetei”.

Totodată, prefectul a subliniat că evaluarea dezastrului este îngreunată de dimensiunea uriașă a exploatației.

„Proprietatea este foarte mare. Să nu credeți că intrați în fermă și direct vedeți 200 de animale moarte”, a spus Maria Forna.

Reacția autorităților

Cazul capătă accente de thriller instituțional în urma unor informații ridicate de jurnaliști. Există suspiciuni că firma care administra ferma l-ar fi avut ca angajat pe soțul fostei șefe a Poliției Animalelor, recent pensionată.

Întrebați cum a fost posibil ca o asemenea tragedie să nu ajungă în atenția autorităților mai devreme, oficialii au oferit un răspuns evaziv: „Noi, cel puțin, nu am fost sesizați.”

Cazul a fost preluat de procurori. „Este o anchetă penală în dinamică. În momentul în care se va da un verdict, se vor lua în considerare toate elementele”, a reiterat prefectul Maria Forna.

Mărirea și decăderea unui „imperiu”

Ferma de la Recea Cristur a fost fondată cu ambiții uriașe de Toma Rus, general în rezervă, fost șef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Cluj și fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.

Investiția inițială: 2,5 milioane de euro, realizată alături de doi parteneri străini (germanul Johann Kilger și danezul Rudolf Kamer).

Domeniul: Aproximativ 500 de hectare concesionate în comuna natală a lui Toma Rus.

Efectivele vizate: Creșterea numărului de bizoni de la 300 la 2.000 de capete, alături de căprioare, cerbi, mufloni, cerbi lopătari și mistreți.

De-a lungul anilor, activitatea fermei și situația financiară a consorțiului s-au degradat constant, ajungându-se la dezastrul ecologic de astăzi.

În acest moment, autoritățile nu pot confirma dacă fostul ofițer Toma Rus mai are vreo legătură cu afacerea pe care a lansat-o. „Asta nu putem noi să știm”, a fost răspunsul scurt al oficialilor.