Un tânăr șofer din Sibiu, care avea permisul suspendat, a fost prins de polițiști cu 204 km/h, pe Autostrada A3, în județul Cluj, pe un sector unde limita de viteză era de 130 km/h.

Incidentul a avut loc pe 1 martie, pe tronsonul Câmpia Turzii – Nădășelu al autostrăzii. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 4.050 de lei pentru viteză excesivă. În cauză a fost întocmit și dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice având dreptul de a conduce suspendat. 

„În data de 1 martie a.c., în jurul orei 2:35, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostradă A3 Turda-Borș au depistat un conducător auto, pe tronsonul Câmpia Turzii – Nădășelu, la kilometrul 12, sensul de mers spre Turda, care circula cu un autoturism având viteza de 204 km/h, pe un sector de drum unde limita maximă admisă este de 130 km/h. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că tânărul de 29 de ani, din județul Sibiu, care conducea autovehiculul, avea dreptul de a conduce suspendat”, a transmis, marți, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj.

