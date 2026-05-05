Șoferul din Cluj a fost uimit de controalele din Ungaria

Pe podul peste Tisa, care leagă cele două părți ale orașului Szeged, clujeanul a observat un echipaj de poliție dotat cu un dispozitiv smart pentru detectarea rapidă a alcoolemiei.

Procedura era simplă: șoferii deschideau geamul și suflau în direcția aparatului. Dacă acesta detecta alcool, șoferul era invitat să tragă pe dreapta pentru un test suplimentar pentru alcool și substanțe.

„Nu exagerez – în 10 minute, au verificat vreo 50 de mașini pe banda pe care eram”, a declarat clujeanul, citat de portalul de știri locale.

Ce spune șoferul despre modelul polițiștilor din Ungaria

Inspirat de eficiența sistemului din Szeged, bărbatul a venit cu o sugestie concretă pentru Cluj: organizarea periodică a unor filtre similare pe principalele artere din oraș, precum Calea Horea, Calea Turzii sau zona Oașului spre Auchan.

„2-3 filtre pe lună în 2-3 locații diferite în paralel și s-ar lăsa lumea de consumat alcool și urcat la volan. S-ar evita multe tragedii și s-ar aduna bani la buget”, a subliniat acesta.

Clujeanul consideră că astfel de inițiative ar putea reduce semnificativ numărul incidentelor rutiere cauzate de consumul de alcool și ar contribui la siguranța traficului. Rămâne de văzut dacă autoritățile din România vor prelua exemplul vecinilor de peste graniță.