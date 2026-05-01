Victima, tăiată în zona urechii, obrazului și coapsei

„Cele două persoane agresate sunt doi bărbaţi, de 20, respectiv 26 de ani, din localitatea Cumpăna, cel din urmă fiind transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale, fiind tăiat cu un obiect tăietor înţepător în zona urechii, a obrazului şi a coapsei”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța, potrivit News.ro.

Suspecții sunt doi bărbați din Ovidiu

În urma cercetărilor, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța, Secția 3, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, au identificat doi bărbați bănuiți de comiterea agresiunii.

Este vorba despre doi bărbați de 29 și 30 de ani, ambii din orașul Ovidiu. Aceștia sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Percheziție în Ovidiu și bunuri ridicate de polițiști

Polițiștii au făcut și o percheziție domiciliară în orașul Ovidiu. În urma acesteia, anchetatorii au ridicat mai multe bunuri care ar avea valoare probatorie în dosar.

Cei doi suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore. Ancheta continuă sub coordonarea procurorului de caz.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, atacul a avut loc după ce doi indivizi au coborât dintr-o mașină și i-au agresat pe cei doi bărbați care se aflau pe stradă.

