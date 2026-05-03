Johann Wadephul a subliniat într-un mesaj publicat pe contul său de X că Berlinul pledează pentru o „soluție negociată” în războiul din Iran și i-a trasmis acest lucru omologului său Abbas Araghchi.

Șeful diplomației germane a dat asigurări apoi că Germania are obiective similare Statelor Unite în privința Iranului.

„În calitate de aliat apropiat al Statelor Unite, împărtășim același obiectiv: Iranul trebuie să renunțe complet și verificabil la armele sale nucleare și trebuie să deschidă imediat Strâmtoarea Ormuz, așa cum a cerut și secretarul de stat american Marco Rubio”, a precizat Johann Wadephul.

Această mișcare diplomatică vine la două zile după ce Donald Trump a anunțat că va crește la 25% taxele vamale pentru importurile de autovehicule din Europa, lovind astfel în principal Germania sub pretextul că UE nu respectă acordul comercial cu SUA, iar Pentagonul a confirmat că va retrage 5.000 de soldați din Germania.

Cele două anunțuri au fost făcute la capătul unei săptămâni de schimburi de replici dure între președintele american Donald Trump și cancelarul german Friedrich Merz. Liderul republican de la Casa Albă s-a arătat deranjat de lipsa de sprijin a Europei în războiul purtat de el în Iran, în timp ce cancelarul german i-a reproșat că „nu are nicio strategie” în privința acestui conflict.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat sâmbătă că retragerea a 5.000 de soldați din Germania nu este o surpriză şi confirmă că Europa trebuie să depună mai multe eforturi pentru a-şi asigura propria securitate.

Între timp, Donald Trump a ameninţat că această retragere este doar începutul, deoarece planul său vizează reduceri mult mai consistente. „Vom reduce drastic efectivele, chiar mai mult decât 5.000”, a declarat liderul republican de la Casa Albă.

Pe de altă parte, Donald Trump a anunțat că analizează ultima propunere de pace făcută de regimul de la Teheran, dar a pus la îndoială perspectiva unui progres diplomatic, din cauza faptului că Iranul „nu a plătit încă un preț suficient de mare” pentru greșelile sale din ultimii 47 de ani.

Un ofițer israelian de rang înalt a precizat vineri că propunerile de pace făcute de iranieni nu sunt satisfăcătoare, deoarece nu prevăd încetarea programului nuclear și predarea stocului de uraniu îmbogățit în scopuri militare.