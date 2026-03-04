„Cel puțin 6-7 șoferi băuți au fost depistați zilnic la volan”, arată statisticile. Cele mai multe cazuri au fost raportate în municipiul Constanța și pe drumurile naționale intens circulate, precum DN39 (Constanța – Mangalia) și DN2A (Slobozia – Constanța).

Dintre cei aproximativ 1.250 de șoferi depistați, 520 de cazuri au fost încadrate ca infracțiuni, conform legii care sancționează alcoolemia peste 0,80 mg/l alcool în sânge. În aceste situații, șoferii riscă până la 5 ani de închisoare sau amendă penală, conform Codului penal. „Acțiunile desfășurate de poliție sunt esențiale pentru prevenirea tragediilor rutiere”, au transmis autoritățile.

Alte 730 de cazuri au fost sancțiuni contravenționale, aplicate pentru șoferii cu o îmbibație alcoolică între 0,01 și 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. Aceștia au primit amenzi de până la 4.050 de lei și suspendarea permisului pentru trei luni.

Cele mai frecvente situații au fost raportate în Constanța, urmat de stațiunile de pe litoral, unde traficul crește semnificativ în weekenduri. Cifrele alarmante reflectă doar cazurile descoperite în controalele rutiere, ceea ce sugerează că fenomenul ar putea fi și mai amplu.

Conducerea sub influența alcoolului este complet interzisă în România, iar autoritățile continuă să desfășoare controale pentru a combate acest comportament riscant și a reduce numărul accidentelor cauzate de consumul de alcool la volan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE