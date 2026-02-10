City Grill deschide o cafenea-bistro în Cazinoul din Constanța

City Grill Group va deschide o cafenea-bistro în Cazinoul din Constanța, una dintre cele mai emblematice clădiri Art Nouveau ale țării. Grupul a câștigat licitația organizată de Patrimoniu Constanța Litoral S.R.L., stabilind astfel un nou capitol în istoria locației.

Noua cafenea va fi amenajată pe o suprafață interioară de aproximativ 550 de metri pătrați, aflată la parterul și subsolul clădirii, completată de o terasă de 324 de metri pătrați cu vedere la mare. Conceptul de design și data de deschidere vor fi anunțate după finalizarea formalităților contractuale, anunță compania.

„Clădirile cu istorie sunt o parte din ADN-ul City Grill, acolo ne simțim cel mai bine, pentru că știu să ceară respect și rigoare, nu improvizație. Vom construi aici o cafenea-bistro care să fie pe măsura spațiului și a publicului lui, cu grijă pentru patrimoniu și cu standardele pe care oamenii le așteaptă de la noi”, a anunțat și cofondatorul grupului, Daniel Mischie.

Care a fost prețul lunar stabilit pentru licitația spațiului de la Cazinoul din Constanța

Prețul de pornire al chiriei lunare stabilit pentru licitație a fost de 48.700 de lei, fără TVA, potrivit Profit.ro. Printre criteriile de selecție s-au numărat performanța financiară demonstrată, stabilitatea economică și un plan arhitectural adaptat cerințelor locației.

Licitația s-a concentrat pe proiecte care să respecte patrimoniul cultural al clădirii, fără includerea jocurilor de noroc, după cum a anunțat Mariei Besnea, directoare de marketing la Cazinou.

„Cazinoul va fi în totalitate o destinație culturală”, a subliniat aceasta. Grupul City Grill, activ de peste 20 de ani, continuă să își extindă operațiunile, consolidându-și poziția de lider pe piața restaurantelor din România.

În prezent, deține 42 de locații la nivel național și peste 1.100 de angajați. Recent, grupul a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al lanțului de restaurante Marty și a preluat restaurantul Monte Carlo din Parcul Cișmigiu.

Cazinoul din Constanța a fost redeschis publicului în 2025

Inaugurat în 1910, Cazinoul din Constanța a fost recent restaurat după un proces de renovare de cinci ani, finanțat cu aproximativ 40 de milioane de euro prin Compania Națională de Investiții.

Clădirea, un simbol al orașului și al stilului Art Nouveau, găzduiește acum expoziții, evenimente culturale și tururi ghidate. Vizitatorii pot explora spațiile pe trei niveluri, de la parter până la Camera oglinzilor, unde este prezentată o expoziție dedicată lui Anghel Saligny.

Cazinoul a fost redeschis publicului pe 21 mai 2025, cu ocazia Zilelor orașului, și continuă să impresioneze prin detaliile arhitecturale meticulos restaurate.

La ce prețuri se vând biletele pentru vizitarea Cazinoului din Constanța

Tarifele pentru vizitarea Cazinoului variază între 15 și 50 de lei, în funcție de categoria de vârstă și nivelul accesului solicitat.

Copiii sub 7 ani și persoanele cu dizabilități beneficiază de intrare gratuită, iar vizitările ghidate pentru grupuri costă 100 de lei de persoană. În plus, se lucrează la un program de accesibilizare completă, inclusiv un ghid audio disponibil prin QR Code.

Cazinoul din Constanța rămâne un punct de atracție de neratat, atât pentru localnici, cât și pentru turiști, combinând istoria și tradiția cu arta și tehnologia modernă.

