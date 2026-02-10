City Grill deschide o cafenea-bistro în Cazinoul din Constanța

City Grill Group va deschide o cafenea-bistro în Cazinoul din Constanța, una dintre cele mai emblematice clădiri Art Nouveau ale țării. Grupul a câștigat licitația organizată de Patrimoniu Constanța Litoral S.R.L., stabilind astfel un nou capitol în istoria locației.

Noua cafenea va fi amenajată pe o suprafață interioară de aproximativ 550 de metri pătrați, aflată la parterul și subsolul clădirii, completată de o terasă de 324 de metri pătrați cu vedere la mare. Conceptul de design și data de deschidere vor fi anunțate după finalizarea formalităților contractuale, anunță compania.

„Clădirile cu istorie sunt o parte din ADN-ul City Grill, acolo ne simțim cel mai bine, pentru că știu să ceară respect și rigoare, nu improvizație. Vom construi aici o cafenea-bistro care să fie pe măsura spațiului și a publicului lui, cu grijă pentru patrimoniu și cu standardele pe care oamenii le așteaptă de la noi”, a anunțat și cofondatorul grupului, Daniel Mischie.

Care a fost prețul lunar stabilit pentru licitația spațiului de la Cazinoul din Constanța

Prețul de pornire al chiriei lunare stabilit pentru licitație a fost de 48.700 de lei, fără TVA, potrivit Profit.ro. Printre criteriile de selecție s-au numărat performanța financiară demonstrată, stabilitatea economică și un plan arhitectural adaptat cerințelor locației.

Licitația s-a concentrat pe proiecte care să respecte patrimoniul cultural al clădirii, fără includerea jocurilor de noroc, după cum a anunțat Mariei Besnea, directoare de marketing la Cazinou.

„Cazinoul va fi în totalitate o destinație culturală”, a subliniat aceasta. Grupul City Grill, activ de peste 20 de ani, continuă să își extindă operațiunile, consolidându-și poziția de lider pe piața restaurantelor din România.

În prezent, deține 42 de locații la nivel național și peste 1.100 de angajați. Recent, grupul a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al lanțului de restaurante Marty și a preluat restaurantul Monte Carlo din Parcul Cișmigiu.

Cazinoul din Constanța a fost redeschis publicului în 2025

Inaugurat în 1910, Cazinoul din Constanța a fost recent restaurat după un proces de renovare de cinci ani, finanțat cu aproximativ 40 de milioane de euro prin Compania Națională de Investiții.

Clădirea, un simbol al orașului și al stilului Art Nouveau, găzduiește acum expoziții, evenimente culturale și tururi ghidate. Vizitatorii pot explora spațiile pe trei niveluri, de la parter până la Camera oglinzilor, unde este prezentată o expoziție dedicată lui Anghel Saligny.

Cazinoul a fost redeschis publicului pe 21 mai 2025, cu ocazia Zilelor orașului, și continuă să impresioneze prin detaliile arhitecturale meticulos restaurate.

La ce prețuri se vând biletele pentru vizitarea Cazinoului din Constanța

Tarifele pentru vizitarea Cazinoului variază între 15 și 50 de lei, în funcție de categoria de vârstă și nivelul accesului solicitat.

Copiii sub 7 ani și persoanele cu dizabilități beneficiază de intrare gratuită, iar vizitările ghidate pentru grupuri costă 100 de lei de persoană. În plus, se lucrează la un program de accesibilizare completă, inclusiv un ghid audio disponibil prin QR Code.

Cazinoul din Constanța rămâne un punct de atracție de neratat, atât pentru localnici, cât și pentru turiști, combinând istoria și tradiția cu arta și tehnologia modernă.

Judecătorul CCR, Dacian Dragoș, a obținut un prim verdict favorabil la Curtea de Apel. A doua decizie a CAB va fi mâine, aceeași zi cu ședința CCR pentru pensiile speciale
Știri România 15:43
Judecătorul CCR, Dacian Dragoș, a obținut un prim verdict favorabil la Curtea de Apel. A doua decizie a CAB va fi mâine, aceeași zi cu ședința CCR pentru pensiile speciale
Ilie Bolojan vrea să-i oblige pe studenții și rezidenții de la Medicină să rămână în România
Știri România 15:30
Ilie Bolojan vrea să-i oblige pe studenții și rezidenții de la Medicină să rămână în România
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Adevarul.ro
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Lovitură ”în familie”: fiul lui Liviu Dragnea, obligat de instanță să-i achite un milion de lei lui Ilie Dragne, amicul din copilărie al tatălui său
Fanatik.ro
Lovitură ”în familie”: fiul lui Liviu Dragnea, obligat de instanță să-i achite un milion de lei lui Ilie Dragne, amicul din copilărie al tatălui său
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Reacțiile Casei Regale britanice pe fondul noilor dezvăluiri din dosarele Epstein legate de Andrew Mountbatten-Windsor: "Alături de victimele oricăror forme de abuz"
Elle.ro
Reacțiile Casei Regale britanice pe fondul noilor dezvăluiri din dosarele Epstein legate de Andrew Mountbatten-Windsor: "Alături de victimele oricăror forme de abuz"
Mihai Voropchievici a spus care sunt cele mai infidele zodii feminine. Ele înșală cel mai des, pentru că sunt mereu în căutare de ceva nou!
Unica.ro
Mihai Voropchievici a spus care sunt cele mai infidele zodii feminine. Ele înșală cel mai des, pentru că sunt mereu în căutare de ceva nou!
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Sfaturile Adinei Alberts pentru o relație de cuplu armonioasă. Ce face în căsnicia cu Viorel Cataramă: „Uneori câștigi disputa. Alteori câștigi liniștea"
Stiri Mondene 15:36
Sfaturile Adinei Alberts pentru o relație de cuplu armonioasă. Ce face în căsnicia cu Viorel Cataramă: „Uneori câștigi disputa. Alteori câștigi liniștea"
„Power Couple", 10 februarie 2026. După o seară în cimitir, bărbații intră în arenă și devin gladiatori: „Vor juca într-o secvență de film reală"
Stiri Mondene 14:32
„Power Couple", 10 februarie 2026. După o seară în cimitir, bărbații intră în arenă și devin gladiatori: „Vor juca într-o secvență de film reală"
Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „Mi-am ținut promisiunea”. Unde a apărut la ora 15:00
TVMania.ro
Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „Mi-am ținut promisiunea”. Unde a apărut la ora 15:00
Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani
ObservatorNews.ro
Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Libertateapentrufemei.ro
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
GSP.ro
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
Mediafax.ro
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
StirileKanalD.ro
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Wowbiz.ro
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Redactia.ro
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Cristi Matiași, un profesor și muzician de renume din Pitești, s-a stins din viață la 70 de ani: „Nu te voi uita niciodată, prietenul meu bun”
KanalD.ro
Cristi Matiași, un profesor și muzician de renume din Pitești, s-a stins din viață la 70 de ani: „Nu te voi uita niciodată, prietenul meu bun”

Gheorghe Stan, judecătorul CCR propus de PSD, a intrat în concediu înaintea verdictului Curții la pensiile magistraților, amânat deja de 4 ori
Politică 14:14
Gheorghe Stan, judecătorul CCR propus de PSD, a intrat în concediu înaintea verdictului Curții la pensiile magistraților, amânat deja de 4 ori
Ilie Bolojan a amânat iar numirea unui ministru la Educație, după ce afirmase că face anunțul în această săptămână. Care este noul termen
Politică 09:50
Ilie Bolojan a amânat iar numirea unui ministru la Educație, după ce afirmase că face anunțul în această săptămână. Care este noul termen
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
De ce l-a dat FCSB pe Dennis Politic la Hermannstadt! Gigi Becali: “Sunt calculate toate!” Ce echipă din SuperLiga a insistat pentru atacant
Fanatik.ro
De ce l-a dat FCSB pe Dennis Politic la Hermannstadt! Gigi Becali: “Sunt calculate toate!” Ce echipă din SuperLiga a insistat pentru atacant
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe
Spotmedia.ro
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe