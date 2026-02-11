Cererea de anulare a taxei pentru șoferii din Constanța

După ce Tribunalul Constanța a decis suspendarea acesteia pe 6 februarie 2026, avocații care au obținut această decizie au depus pe 10 februarie 2026 o cerere de anulare a hotărârii de Consiliu Local.

Dosarul cu numărul 719/118/2026 a fost înregistrat la Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Constanța și vizează anularea parțială a Hotărârii Consiliului Local (HCL) nr. 462 din 23 decembrie 2025.

Această hotărâre a reintrodus taxa de 200 de lei, alături de alte taxe și impozite locale pentru anul 2026.

Printre semnatarii cererii de anulare se numără cinci avocați cunoscuți din Baroul Constanța: Mirela Doicescu, Cristina Laura Andrei, Silvia Andronache, Eduard Niță și Emil Mihail Tatu. Aceștia sunt cei care, în 2025, au obținut anularea definitivă a unei hotărâri similare și care, recent, au reușit suspendarea noii taxe.

În procesul de anulare, reclamanții solicită anularea doar a prevederii legate de această taxă, nu a întregii hotărâri.

Momentan, dosarul așteaptă să fie repartizat unui complet de judecată, care va stabili data primei înfățișări. Oricare ar fi decizia Tribunalului Constanța, aceasta va putea fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Constanța, instanța urmând să decidă definitiv soarta taxei.

Suspendarea taxei de 200 de lei

Într-un dosar separat, cei cinci avocați au obținut, pe 6 februarie 2026, suspendarea hotărârii care reintroducea taxa de 200 de lei. Decizia Tribunalului Constanța a dispus suspendarea executării Capitolului 1 din Anexa 6 a HCL 462/2025. Totodată, taxa a fost eliminată din aplicațiile de plată online în aceeași zi.

„Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii Niță Eduard-Nicolae, Doicescu Violeta-Mirela, Tatu Emil-Mihail, Andronache Silvia şi Andrei Cristina-Laura, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului Constanța, având ca obiect suspendare act administrativ (…). Dispune suspendarea executării Capitolului 1 din Anexa 6 la Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor la nivelul municipiului Constanţa în anul 2026 nr. 462/23 decembrie 2025, emisă de pârâtul Consiliul Local al Municipiului Constanţa, până la pronunţarea instanţei de fond asupra cererii având ca obiect anularea actului administrativ”, menționează minuta deciziei de suspendare.

Aceasta decizie poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile la Tribunalul Constanța.

Motivația anulării taxei în 2025

Reamintim că în decembrie 2025, Curtea de Apel Constanța a motivat decizia prin care taxa de 200 de lei pentru deținătorii de mașini din Constanța fusese anulată definitiv. Judecătorii au subliniat că, deși Consiliul Local are dreptul de a impune taxe în baza Codului Fiscal, este necesar ca în schimb să fie oferită o contraprestație, precum sistematizarea locurilor de parcare.

Acest aspect nu era însă prevăzut explicit în hotărârea inițială, ceea ce a dus la anularea taxei.

„În cauza de faţă, pentru perceperea taxei pentru utilizarea domeniului public sau privat al municipiului Constanţa, este necesar ca autoritatea publică locală să ofere o contraprestaţie, respectiv o sistematizare a locurilor publice în care autovehiculele pot staţiona în condiţii de legalitate şi siguranţă, dar din cuprinsul anexei nr. 6 la HCL nr. 412/2024 nu rezultă că se prestează un serviciu în schimbul achitării acestei taxe”, a motivat instanța în 2025.

Tensiunile cauzate de această taxă nu se opresc aici. Prefectul județului Constanța a inițiat un alt proces împotriva Consiliului Local, vizând anularea unei hotărâri de compensare a taxei de 200 de lei, achitată deja de unii locuitori înainte de anularea sa din 2025.

Dosarul, înregistrat la Tribunalul Constanța cu numărul 507/118/2026, așteaptă stabilirea primului termen de judecată. În acest caz, consilierul independent Felicia Ovanesian a depus o cerere de intervenție.

