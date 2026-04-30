Licitație pentru înfrumusețarea Craiovei

În februarie 2026, ECO Urbis Craiova a lansat o licitație pentru achiziționarea unor cantități semnificative de flori, arbori, arbuști și ierburi ornamentale. Scopul? Îmbunătățirea aspectului vizual al orașului și creșterea calității aerului.

„Completarea fondului vegetal existent constituie una din prioritățile Municipiului Craiova şi pentru anul 2026. Se urmăreşte creşterea calităţii zonelor verzi, precum şi îmbunătăţirea considerabilă din punct de vedere vizual, crearea unor zone de umbrire pe perioada sezonului cald, scăderea nivelului de CO2 din atmosferă”, se arată în documentația licitației.

Contractul este structurat în cinci loturi, fiecare dedicat unui tip de plante: flori anuale, arbori, arbuști, ierburi ornamentale și plante bulboase.

Dintre acestea, lotul destinat arbuștilor este cel mai costisitor, cu o estimare maximă de 2,66 de milioane de lei fără TVA.

Ce firme concurează pentru livrarea plantelor

La licitație s-au înscris trei companii: PASSIFLORA GARDEN GREEN din Galați, PAUL FLOWERS S.R.L. din Alba și ECOPROD SRL din Dolj.

Deși câștigătorii nu au fost încă anunțați oficial, ECO Urbis Craiova ar putea încheia contracte cu mai multe firme, având în vedere structura pe loturi a acordului.

Decizia finală va fi comunicată după aprobarea bugetului local.

Ce plante vor înfrumuseța Craiova

Planul de achiziții al ECO Urbis este unul amplu.

În cadrul primului lot, societatea intenționează să cumpere până la 200.000 de begonii, 100.000 de coleus, 25.000 de cineraria, 25.000 de irizinia, 100.000 de vinca și 25.000 de flori sporul casei.

De asemenea, lotul doi include achiziția a 30 de specii de arbori, cu un accent deosebit pe platani (maximum 500 de exemplare) și carpeni (până la 250 de exemplare).

Alte specii de arbori planificate pentru achiziție sunt teiul, frasinul și magnolia tip arbore.

În ceea ce privește arbuștii, ECO Urbis Craiova vizează în principal gardul viu, cu o estimare de până la 20.000 de exemplare, urmat de cătina ornamentală (4.000 de bucăți), dracila (2.000 de bucăți) și laur englezesc (1.000 de bucăți). În total, în cadrul acestui lot se regăsesc 27 de specii.

Ierburile ornamentale, incluse în lotul patru, vor fi achiziționate în șapte specii diferite, printre care yucca, iarba roșie, trestia de China și iarba de pampas.

Lotul cinci, dedicat plantelor bulboase, include gladiole pitice, iris, crini, hortensii și alte flori de grădină.

Prin aceste achiziții, Craiova își dorește să devină un oraș mai verde și mai atractiv pentru locuitori și turiști deopotrivă.

