„Avem copiii care trebuiau mutați în noua grădiniță din ianuarie. Așa ni s-a zis la începutul anului. Văd că suntem în martie și de câte ori mă uit în curte și clădire văd același stadiu. Ba că e problemă cu ISU, ba cu ușile. Dacă nu vă țineți de cuvânt cu termenele, măcar fiți sinceri cu părinții”, spune o mămică, citată de GDS.

Printre unitățile afectate se numără Grădinița „Căsuța cu povești”, Grădinița „Ion Creangă”, Grădinița „Piticot” și Grădinița „Elena Farago”.

Lucrările de modernizare, deși benefice pe termen lung, au lăsat părinții să facă zilnic naveta pentru a-și duce copiii la alte unități, adesea aflate la distanțe considerabile de domiciliu.

„Am ajuns în situația în care facem naveta să putem duce copiii la grădiniță! Și ar fi fost de înțeles dacă situația reabilitării se rezolva într-un termen rezonabil, însă de prea mult timp ne chinuim să mergem cu copiii la kilometri depărtare de domiciliu! Părinții fac eforturi permanente, tot mai mari pentru a-i transporta zilnic câte 4, 5 stații de autobuz știind că lângă ei se află grădinița unde trebuiau să fie, grădiniță care zace în acelasi stadiu de luni bune”, afirmă o mamă.

Părinții reclamă lipsa de transparență din partea autorităților și întârzierea comunicării oficiale. „Situația devine și mai frustrantă când, din partea municipalității, nu se mai comunică pe această temă, lăsând loc suspiciunilor și zvonurilor cum că nu s-au mai alocat fonduri sau că firmele care execută lucrările nu au suficienți angajați”, adaugă aceeași sursă.

GDS relatează că părinții suspectează o posibilă întârziere deliberată a lucrărilor până în 2027, odată cu expirarea etapei II SMIS 325030, pentru a justifica o creștere a costurilor de execuție.

Condițiile din grădinițele care au preluat grupele relocate sunt descrise ca fiind aglomerate, cu săli care găzduiesc câte 40-50 de copii, spații insuficiente și lipsa confortului anterior. În plus, părinții observă absența muncitorilor pe șantierele grădinițelor. „Sentimentul este amplificat de faptul că, în incinta grădinițelor aflate în reabilitare, nu se văd muncitori săptămâni și chiar luni întregi!”, subliniază o mamă.

În ciuda eforturilor personalului și directorilor de a menține activitatea în condiții acceptabile, părinții consideră situația intolerabilă.

„Nu contest că grădinițele relocate își desfășoară activitatea în bune condiții, cu aportul și implicarea personalului și a directorilor, însă spațiile sunt mici, înghesuite și ce reprezenta odinioară grădinița, acum s-a transformat într-o adunare necesară de copii pentru ca lucrurile să meargă înainte”, punctează o altă mămică pe rețelele sociale.

