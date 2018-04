Un bărbat dezbrăcat a ucis patru persoane într-un atac armat în Nashville. Alte trei persoane au fost rănite în atacul care a avut loc duminică dimineață într-un restaurant Waffle House. Atacatorul a fost dezarmat de o persoană din restaurant, dar a reușit să fugă și acum este căutat de polițiști, scrie Newsweek.

UPDATE 17.15: Numărul deceselor în atacul de la Waffle House a crescut la patru, după ce unul dintre răniți a decedat ulterior.

Poliția a anunțat că suspectul, înarmat cu o pușcă a intrat în restaurantul din suburbia orașulu Nashville, Antiohia, la ora locală 3.25 și a deschis focul.

După ce a împușcat șapte persoane, unul dintre clienții magazinului a reușit să îi ia arma. Atacatorul a reușit, totuși să fugă, iar acum este cîutat de poliție.

Martorii au povestit că bărbatul era îmbrăcat doar cu un sacou verde și a reușit să fugă pe jos de la restaurant.

BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) April 22, 2018