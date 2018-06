Turnul gotic de 8 etaje, numit Turnul Hadlow, are o înălțime de 53 de metri și a fost ridicat de către un comerciant bogat, Walter Barton May în 1838, în apropiere de castelul Hadlow din Tonbridge, Kent.

Legenda spune că bărbatul a cerut ridicarea turnului pentru a putea urca în vârful său și a-și spiona fosta soție care l-a părăsit pentru a fugi cu un fermier local.

Clădirea care a avut de-a lungul celor 180 de ani de existență mai mulți proprietari a fost grav avariată în timpul războaielor mondiale și a unor furtuni puternice. În 2013 a fost însă reabilitată complet cu fonduri provenind de la mai multe fundații de protecție a patrimoniului.

În prezent, clădirea unică în lume are patru dormitoare, patru băi, o sufragerie, o bucătărie, un salon și o sală media. Dormitorul principal, cunoscut sub numele de Camera Rapunzel, are propria terasă pe acoperiș.

Renovarea a costat în jur de 4,5 milioane lire sterline, iar apoi clădirea a fost achiziționată de actualul proprietar, contabilul Christian Tym, pentru 425.000 de lire sterline.

Tym, soția sa și cei doi copii, au locuit aici din august anul trecut, dar din motive personale, au decis să să se mute și vor astfel să îl vândă.

