Soțul femeii, un bărbat de 35 de ani din Fetești, ar fi intrat peste cei doi și l-ar fi amenințat cu violența și „cu un obiect tăietor-înțepător”. Suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Incidentul s-a produs în dimineața de 2 august 2026, în jurul orei 5.00, într-un apartament din municipiul Galați.

Potrivit anchetatorilor, soția bărbatului, o femeie de 28 de ani din comuna Borcea, județul Călărași, oferea servicii sexuale contra cost în apartamentul închiriat în regim hotelier.

În timpul întâlnirii, soțul acesteia, în vârstă de 35 de ani, ar fi intervenit și l-ar fi amenințat pe clientul de 33 de ani.

Potrivit probatoriului, bărbatul l-ar fi amenințat cu un cuțit pe clientul de 33 de ani pentru a-i da soției sale 250 de lei.

Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Galați l-au reținut pe suspect în data de 2 august, pentru 24 de ore.

Ulterior, anchetatorii au cerut arestarea preventivă, iar Judecătoria Galați a admis propunerea la 3 august 2026. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru tâlhărie calificată.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale.

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