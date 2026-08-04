Cuplul planificase fiecare detaliu pentru luna de miere în Muntenegru

O vacanță extrem de așteptată s-a transformat într-un moment de stres extrem pentru doi tineri căsătoriți din Londra. Andy și Katya Wedlake își planificaseră luna de miere în Muntenegru cu câteva luni înainte, însă în dimineața plecării au aflat că nu vor putea călători împreună din cauza unei practici comerciale frecvente în aviația civilă: suprarezervarea zborurilor.

Ce s-a întâmplat când cei doi soți au ajuns pe aeroportul din Marea Britanie

Ajunși din timp pe Aeroportul Gatwick din Londra pentru cursa de dimineață către Tivat, cei doi soți nu au putut efectua check-in-ul online în orele dinaintea plecării.

La ghișeul din aeroport, reprezentanții companiei aeriene low-cost easyJet le-au explicat că zborul fusese vândut peste capacitate și că locurile în avion vor fi alocate doar în momentul încheierii îmbarcării, dacă alți pasageri nu se prezintă la poartă.

„Locurile vor fi alocate doar la finalul îmbarcării”, le-au spus angajații, adăugând că situația depinde de numărul pasagerilor care nu se prezintă la poartă, potrivit sursei citate mai sus.

Conform normelor europene și britanice privind drepturile pasagerilor aerieni, operatorii sunt obligați să caute voluntari dispuși să renunțe la locurile lor în schimbul unor compensații financiare și al reconfigurării traseului.

Un singur pasager a fost dispus să renunțe la locul din avion pentru cuplul de britanici

În cazul cursei spre Muntenegru, un singur pasager s-a oferit voluntar să renunțe la loc, eliberând astfel un singur scaun în aeronavă.

În loc să li se ofere opțiunea de a fi mutați amândoi pe următorul zbor disponibil fără penalități, soții Wedlake susțin că au fost puși în fața unei alegeri drastice. Personalul de la poarta de îmbarcare le-a comunicat că, dacă niciunul dintre ei nu ocupă singurul scaun liber, amândoi vor fi înregistrați drept pasageri care nu s-au prezentat la zbor.

Mireasa a plecat singură în luna de miere în Muntenegru

Pentru a evita pierderea beneficiilor, Andy a ales să rămână în Londra, în timp ce Katya a plecat singură spre destinația de vacanță.

„A fost o decizie extrem de dificilă, dar nu am avut altă opțiune”, au declarat cei doi, conform The Telegraph.

Mireasa s-a bucurat singură de luna de miere doar pentru puțin timp. Andy a reușit să se alăture soției sale abia după 21 de ore, după ce a fost reprogramat pe un alt zbor.

Compania aeriană a cerut scuze pentru situația creată în Marea Britanie

Reprezentanții companiei easyJet au transmis ulterior scuze publice pentru incidentul creat, explicând că suprarezervarea este o politică utilizată la nivelul întregii industrii aviatice pentru a menține tarifele scăzute, mai relatează știrea citată mai sus.

Compania a precizat că regretă faptul că nu s-a făcut o excepție în acest caz special și a confirmat acordarea compensației legale de 350 de lire sterline pentru pasagerul rămas la sol, alături de un gest comercial suplimentar.

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